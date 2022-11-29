三星、台積電傳有意在歐洲擴廠 分析：需化學品供應商支持

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研究機構TECHCET日前表示，隨著半導體製造產能在歐洲地區的增長，電子化學品供應壓力將會增加。美聯社
研究機構TECHCET日前表示，隨著半導體製造產能在歐洲地區的增長，電子化學品供應壓力將會增加。美聯社

集微網消息，研究機構TECHCET日前表示，隨著半導體製造產能在歐洲地區的增長，電子化學品供應壓力將會增加。

該機構指出，繼英特爾今年早些時候宣佈在德國建廠後，三星和台積電近期均傳出有意在歐洲擴建晶圓廠，這些活動凸顯了穩定可靠供應化學品的必要性。此外，能源成本上升和經濟活動放緩等問題目前正在影響歐洲的半導體行業。

TECHCET認為，歐洲晶圓廠擴張將需要化學品供應商額外投資的支持，否則半導體製造商應準備尋找關鍵化學品的替代來源。六種化學品被認為供應中斷風險最高包括鹽酸（HCl液體和氣體）、硫酸 (H2SO4)、氫氟酸 (HF)、氫氧化氨 (NH4OH) 和異丙醇 (IPA)。

在過去幾年中，歐洲的電子級溼化學品和電子特氣供應鏈越來越頻繁地遭受中斷，TECHCET預計，由於供應商普遍缺乏興趣投資升級舊設施，疊加嚴格的環保法規等因素，供應問題或將進一步惡化。

該機構認為，16納米及以下工藝將是未來數年內歐洲擴產的重點。對於供應商而言，建設新設施將更好地實現更高等級化學品的製造，但需要有可預期的需求來證明此類投資的合理性。

半導體 台積電

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