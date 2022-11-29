群創裸眼3D智慧醫療解決方案 獲SDIA前瞻顯示大賞金質獎

繼獲得第31屆台灣精品獎「金質獎」殊榮，群創（3481）光電「裸眼3D智慧醫療解決方案」今（29）日再拿下2022 SDIA AWARD前瞻顯示大賞「金質獎」大獎。群創光電從3D顯示器至軟體平台架構均自主研發，成為術前診斷與醫學教育最佳醫療軟硬體解決方案，工業局陳佩俐副局長給予高度肯定。

目前臨床醫學影像軟體有三大問題，第一是電腦斷層（CT）建構的2D影像無法精確劃分肺節與肺節間的界限（intersegmental plane），也無法精準評估病灶與預計切除面的距離；第二是目前的3D重建軟體重組出的3D圖像，網格化後透過表面渲染重組3D顯示，影像卡通感與網格感，其影像顯示於2D螢幕也缺乏實際立體及空間感，對於經驗不足的年輕醫生學習有限；第三是目前器官影像切割仍無法完全自動化完成，需賴醫師專業判斷與手動修正。

傳統3D是以雙眼視差產生立體視覺，長期觀看產生暈眩感，不利開刀房使用。群創獨家Volume N3D專利技術，是一種光場顯示技術，搭配獨家開發的Volume N3D演算法，可以顯示至少±10cm的深度範圍、以及提供單眼複數視點的高解析度3D影像，解決觀看傳統3D顯示器容易暈眩的問題，長時間使用也不會有不適感，對於數小時開刀房醫師來說，免於負載穿戴裝置，將帶動裸視3D開刀房趨勢。

群創3D裸視軟體搭配17.3吋3D硬體，透過強大資料處理工作站能在三維空間中快速標示與切換影像層別，成為第一個3D裸視軟硬體醫療級解決方案。開刀房中醫師同時監控數台生理監測顯示器，群創3D裸視軟硬體解決方案可以在全3D情境中協助術前評估，並且延伸至術中輔助。

群創光電跨域軟硬整合有賴三維影像專利奠基以及醫院場域實證，台日N3D研發團隊以及成大醫學院沈延盛院長、曾堯麟副院長、陳盈元醫師人體臨床實證，推升Volume N3D技術含金量。

醫學影像軟體多為國外大廠主導，軟體費用昂貴，升級服務未能滿足台灣醫療需求。群創光電謝志勇總處長指出，我們持續進行人體臨床研究，希望成為胸腔外科診斷及精準手術上的重要工具，未來將應用至腦神經外科、骨科術中診斷軟體，並紮根醫學教育教學龐大市場。