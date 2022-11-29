友達可捲式Micro LED面板獲SDIA前瞻顯示大賞金質獎

友達（2409）光電今（29）日宣布以「14.6吋可捲式Micro LED面板」榮獲由經濟部工業局、智慧顯示產業跨域合作聯盟主辦之「2022 SDIA Award—前瞻顯示大賞」最高榮譽金質獎肯定。友達持續追求前瞻與創新技術研發，發展場域經濟與高附加價值的雙軸轉型策略，提供多元且全方位的解決方案與服務，引領產業實現智慧生活圈，優異成果獲得評審肯定。

友達致力於先進顯示技術與產品研發，亦投入垂直場域應用，深化顯示技術附加價值，將創新構想化為更多可能，持續往更高解析度、場域應用開發前進，並一路引領業界風潮。憑藉多年來豐富的軟性面板設計製造經驗，繼打造9.4吋可撓式Micro LED顯示器，以雙面板雙曲率拼接成S形CID呈現，今年再次突破技術門檻，研發出高解析度可捲式Micro LED顯示器，大幅提高終端產品的可攜性與置放選擇，包括穿戴裝置、居家娛樂以及照護醫療等多元場域應用，開拓無限可能性。

全球首款可捲式面板 多元應用促車載顯示升級

著眼於智慧車與自駕車技術純熟，車用HMI人機介面朝向智慧化與個人化發展，車用內裝也跳脫傳統機械化設計而更有彈性，使大眾對於未來車搭載的顯示螢幕附加需求增加，迫使Micro LED顯示器技術升級，以解決未來智慧移動場域需求高清晰度又具可靠度之課題。

為應對車載顯示器的嚴峻應用與美感設計需求，友達結合Micro LED元件與高精密巨量轉移技術，以及軟性可撓曲面板與機構設計，打造出全球首款(*)2K高解析度14.6吋可捲式Micro LED顯示器，選用超薄玻璃作為可捲式的保護層，以提升顯示器質感，並透過曲面、全貼合設計的金屬背板及表面低反射鍍膜，在享有可捲曲自由度的同時，亦能擁有攤平時的高支撐性，並採用Micro LED自發光無需背光源特性，降低顯示器面板的整體功耗，即使在高亮度需求下也能維持一定的省電節能效益。

同時，為因應多變氣候，針對車載顯示器之寬溫高穩定應用需求，友達以Micro LED具有高動態對比HDR（High Dynamic Range）的特性，導入獨家自主開發之色轉換製程技術，解決紅光LED受溫度影響的色變現象痛點，不僅能完整呈現穩定高品質的全彩影像，更可免於行車過程受到陽光或環境光干擾產生不可視的現象，提升行車安全。此外，可捲式設計亦可自由展開或收起完整的影像內容，讓乘客盡情放鬆享受，有效擴展車艙空間自由，其將Micro LED前瞻顯示技術率先導入車內資訊、影音娛樂及駕駛安全系統，翻轉智慧移動場域，提供方便又舒適的移動體驗，同時兼具突顯座艙設計的美感，而獲得評審青睞。

深耕Micro LED研發 虛實整合實現智慧生活

相較LCD和OLED顯示器，Micro LED擁有高亮度、高信賴性、高畫質以及可自由無縫拼接等特點，可輕鬆貼合曲面或做成透明顯示器，並具有省電、輕薄等優勢，使Micro LED可以在各式惡劣環境中仍能存活並維持高品質表現，並廣泛應用於不同場域，而成為次世代顯示技術新秀。