NVIDIA攜手英國民保健署醫院 部署人工智慧平台

輝達(NVIDIA)今(29)日表示,英格蘭公費醫療機構將使用NVIDIA及人工智慧中心合作開發的開源框架 MONAI,為中風、失智症、心臟衰竭、癌症等病症導入臨床人工智慧應用。

輝達表示,由 10 個英國國民保健署醫院 (NHS Trusts) 所組成的聯盟 (此為英國公費醫療照護系統),正在轄下的四間醫療院所部署基於 MONAI 的 AI 部署引擎 (AI Deployment Engine;AIDE) 平台,為每年服務 500 萬名病患的醫療專業人員提供人工智慧 (AI) 疾病檢測工具。

輝達表示,AIDE 預計明年將在 11 間英國國民保健署 (NHS) 轄下的醫療院所部署完成,提供臨床醫生強大的 AI 功能,以服務 1,800 萬名患者。AIDE 平台建立在 MONAI 這個由 NVIDIA 及人工智慧中心 (AI Centre) 共同開發的開源醫學影像 AI 框架的基礎上,使得 AI 應用程式可以與醫療院所的系統對接。

輝達表示,MONAI 與 AIDE 的結合讓醫學影像 AI 模型的驗證、部署與評估更加安全有效。NHS 將會把這些模型應用在診斷與治療癌症、中風、失智症以及其他疾病。AIDE 平台將會部署在蓋伊和聖托馬斯醫院 (Guy’s and St Thomas’s)、國王學院醫院 (King’s College Hospital)、東肯特醫院大學 (East Kent Hospital University) 以及倫敦大學學院醫院 (University College London Hospitals NHS Foundation Trusts)。

國王學院醫院 (King’s College Hospital NHS) 神經學暨資料科學教授 James Teo 表示,將臨床 AI 工具部署到醫療基礎設施,是 AI 整合醫療照護服務讓人感到非常興奮的一大步。這些平台為臨床醫生提供一個可擴展的方式,協助部署醫療照護 AI 工具並支援決策,提升患者照護的速度與精準度。在強大、安全與開放的基礎上,這是一個數位轉型之旅的起點。

輝達表示,MONAI 自 2019 年推出至今,大幅降低了從研發到臨床醫療工作流程的複雜性。開發人員使用 MONAI 便能輕鬆開發及部署 AI 應用程式,從而形成一個可用於臨床整合的模型,亦能更加輕鬆地解釋醫學檢查內容,對於患者的病況有更進一步的了解。

輝達表示,MONAI 能提供醫學影像深度學習基礎設施與優化的工作流程。截至目前為止,MONAI 的下載數已經超過 65 萬次,英國頂尖的醫療衛生機構蓋伊和聖托馬斯醫院及國王學院醫院,皆透過 MONAI 發揮醫學影像資料的力量與潛力,進而簡化 AI 模型建構的過程。

人工智慧中心 AI 轉型負責人 Haris Shuaib 表示,在醫療照護的生態系中,研究人員、醫療院所與新創公司逐漸了解,在工作中整合簡化的 AI 工作流程所能發揮的強大力量。開源的 MONAI 生態系正對數百種 AI 演算法進行標準化,以達到最大的互通性與影響力。而且只需要數週便能完成部署,不用再花費三到六個月的時間。

輝達表示,和倫敦國王學院醫學成像與 AI 中心 (AI Centre for Value Based Healthcare) 合作打造的 AIDE 為臨床醫生帶來強大的 AI 能力。這個解決方案除了讓臨床醫生能夠更深入掌握患者的病況外,也使得醫療資料更容易取得並且互通,進而提供病患更好的照護服務。倫敦國王學院醫學成像與 AI 中心是由倫敦國王學院 (King’s College London) 與蓋伊和聖托馬斯醫院 (Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust) 率領的大學、醫院以及產業合作夥伴組成。

輝達表示,人工智慧中心已經開發出多個演算法以改善新冠肺炎 (COVID-19)、乳癌、腦瘤、中風檢測和失智症風險的診斷。AIDE 將核准的 AI 演算法,以無縫且安全的方式與病患的醫療紀錄連結,而這些資料永遠都會留在醫院中。

輝達表示,在分析完臨床的資料後,分析結果會被傳送至電子病歷做為臨床決策的依據。這為臨床多學科團隊在討論病患案例時提供另一個有價值的資料。AIDE 預期能加快這個流程,以造福更多的病患。

人工智慧中心副主任 Sebastien Ourselin 教授表示,人工智慧中心對於將 AI 整合至國家級醫療有著卓越的貢獻。在臨床中得以安全使用機器人 AI 創新的過程中,部署 MONAI 可謂立下關鍵的里程碑。而這一切唯有透過與學界,以及像 NVIDIA 這樣的業界領導者之間的強大合作關係才得以實現。