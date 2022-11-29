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前工研院長史欽泰：台灣晶片法案格局應再大一點

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
前工研院院長，現任清華大學講座教授史欽泰。圖/聯合報系資料照片
前工研院院長，現任清華大學講座教授史欽泰。圖/聯合報系資料照片

針對台灣修下產創條例六之2條，即俗稱「台版晶片法」，透過租稅抵減，提供半導體研發及設備投資獎勵，前工研院院長、現任清大教授史欽泰今（29）日表示，格局應再放大些，除了針對企業面對五缺（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才），提早進行戰略布局，更應儘早規畫將台灣半導體領先優勢，擴散到包括智慧製造、醫療等各產業，不要過於狹隘只侷限於租稅獎勵。

至於台積電赴美或未來赴日設廠，是否會造成台灣半導體人才或技術被掏空，史欽泰表示，地緣政治風險升高，台灣半導體因供應鏈完整，具備很強競爭力，正如台積電創辦人張忠謀所說，很多人羨募並嫉妒台灣能生產那麼多且那麼好的晶片。但很多國家積極推動半導體製造，未來成功率很低，台灣迎合各國要求前去設廠，應是在地緣政治風險及反托辣斯去聲浪升高所採行的對策。

史欽泰是在出席由工研院產科國際所舉辦的「2023年臺灣製造業及半導體景氣展望」時，做出以上表示。

史欽泰認為，台積電擴大海外布局，是針對地緣政治風險升高將危機變成轉機的對應措施，為「Made in Taiwan」轉為「Made by Taiwan」的長遠戰略，對於台積電赴美或赴日投資，相信都會非常慎重考量，應視為台灣半導體競爭力延伸，不會造成技術和人才挖空。

中華經濟研究院副院長王健全支持台灣通過「台版晶片法案」，獎勵半導體發展。他舉半導體產業，若不重視其重要性，影響可能會造成「天搖地動」的傷害。

他以南韓為例，近期受到美中科技戰及全球經濟不確性影響，從出口順差變成逆差，就是因為記憶體出口值受衝擊銳減，造成整個國家經濟衝擊非常大。

王健全說，台灣半導體占整體製造業總值約20%，占台灣總出口值高達34.8%，占台灣與中國大陸出口值更高達70%，因此必須正視美中科技戰後續發展，如果不予以重視，可能重蹈南韓覆轍。

但王健全也認為台版晶片法案格局過於小了些，他認為要強化台灣半導體競爭力，要加大縱深、擴散應用雙軌並進，並成立大基金協助研發、基礎建設及技術應用。其中在加大縱深部分，要將半導體製造的優勢，擴散至醫材、醫療、農業、健康、機械 ；橫向擴散部分則是加速布局化合物半導體、矽光通訊及矽光感測。

半導體 台積電 晶片

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