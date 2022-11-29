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台積電回應外派工程師赴美掏空人才

集微網／ 集微網

集微網消息，據經濟日報報道，台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日擧行首批機台設備到廠典禮，外派工程師陸續飛往美國引發關注，有媒體認為台灣人才正被掏空。台積電表示，全球每個新廠都有短期外派工程師，且外派人數與員工數相比很有限，沒有這顧慮。

據11月初的消息，台積電已將300名員工送上飛往美國的包機，未來幾個月還將有6架包機，將總計超過千名的工程師與其家人陸續送至美國。台積電送往美國的工程師不僅是該公司美國亞利桑那州晶圓廠的主力部隊，更是被美國眡為振興當地半導體產業的關鍵人才。

有媒體指出這將導致台灣在全球的競爭過程中快速流失人才。對此台積電強調，全球每個新廠都有短期外派工程師，而且外派人數跟台積電員工數比起來很有限。此外，赴美的人也包含之前在台灣受訓的美國員工。

消息指出，台積電來台灣受訓的美國員工超過600人，在台灣受訓時間長達12至18個月，他們將是台積電亞利桑那州廠重要種子員工，未來台積電將持續在美國當地招聘。

美國 台積電

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