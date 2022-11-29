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宏碁獲第七屆Shorty Impact Awards員工認同獎

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
宏碁。路透
宏碁。路透

第七屆Shorty Impact Awards於近日釋出得獎名單，宏碁（2353）「Project Humanity」計畫從逾1,000個參賽作品中脫穎而出，榮獲「員工認同（Employee Engagement）」獎，並在此類別獲得「人氣獎（Audience Honor）」。Shorty Impact Awards旨在表彰能使世界變得更美好的品牌、機構及非營利組織所創作之數位及社群媒體作品。

宏碁於2017年啟動「Project Humanity」全球倡議，於公司內部傳遞綠色理念，截至2021年全球共有超過70%的員工響應，透過邀請環境專家發表演講及舉辦綠色行動活動，激勵員工創造超越ESG目標的解決方案。宏碁於今年串聯員工及企業夥伴舉辦「21天綠色行動」，號召全球七千餘人為環境盡一份心力，並打造專屬手機應用程式紀錄每個綠色行動，活動期間共計減少152,491公斤的二氧化碳排放量，相當於15,249顆成樹一年內所吸收的二氧化碳量。

宏碁深知產品生產流程對環境造成的衝擊，因此於2021年啟動「Earthion計畫」，邀請更多企業合作夥伴一同加入綠色行動，將環保納入供應鏈生態中。展望未來，宏碁將持續實踐2025年的目標，達成在個人電腦及顯示器中使用20至30%的消費後回收（PCR）塑料；並在2035年宏碁集團將採用100%的可再生能源。

宏碁 社群媒體

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