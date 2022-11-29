IEK下修今年台灣IC產值降至4.72兆元 但明年仍可逆勢成長達5兆元

工研院產科國際所（IEK）今日發布明年半導體產業預測，但都同步下修今年及明年台灣半導體產值估值，今年IC產值由原預估的4.98兆元，下修至4.72兆元；明年由原預估的5.4兆元，下修至5兆元。

IEK表示，下修整體IC產值預估，主要是受到通膨與經濟不定性因素影響，造成個人電腦、智慧型手機出貨呈現衰退，連帶造成半導體供應鏈進行庫存調整。

IEK強調，整體半導體庫存調整在今年下半年相當明顯，造成包括IC設計、製造、封裝和測試領域第3季營收成長收斂，預估第4季更將呈現季減13.3%、年減2.3%，第4季僅IC製造業和封測維持季成長，IC設計業將呈現季減16%，拖累整體IC產值表現。

IC預估今年台灣半導體產值將由原預估的4.98兆元下修至4.72兆元，年增15.6%，表現仍優於全年半導體產值年增13.9%。

IEK引用專業半導體研究機構顧能（Gartner）預估，明年半導體產值受到國際經濟不確定因素影響，將衰退3.6%，降至5,960億美元。台灣仍受惠於通訊、物聯網及高效能運算等帶領先進製程和特殊製程訂單持續成長，明年半導體產值可逆勢成長6.1%，達到5兆元，但估值已由稍早的5.4兆下修至5兆元。