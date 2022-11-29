全球半導體明年衰退多少？IC Insights最新預測來了

半導體產業明年恐陷入衰退，各家研究機構預測已有共識，不過衰退幅度各家看法不一。依據IC Insights出具最新預測指出，在 2022 年全球半導體銷售創紀錄後，預計 2023 年半導體銷售將年減少5%，來自記憶體價格暴跌和全球經濟不確定性對明年構成壓力。

IC Insights分析，全球半導體銷售 在 2021 年飆升 25% 至 6147 億美元之後，全球半導體銷售額預計將在 2022 年年增 3%，在今年創下 6360 億美元的新紀錄。

不過該機構分析，半導體今年下半年已出現的不利條件預計將持續到明年上半年。全球經濟在衰退中苦苦掙扎，企業和個人電腦及智慧機的需求疲軟，晶片庫存水平上升，以及記憶體市場持續疲軟，預計明年半導體總銷售額將年減少5%。 IC 總銷售預計將年減少6%，而非IC的O-S-D則預計有望小幅年成長。

另外，該機構預測，在2023 年的周期下滑之後，預測半導體未來銷售仍將出現反彈，並在未來三年實現更強勁的成長。到 2026 年估計半導體銷售預計將攀升至 8436 億美元，年複合成長率為 6.5%。