循環經濟論壇 台灣大哥大 科技轉型拚淨零

台灣大哥大昨主辦第四屆「二○二二年台灣大循環經濟論壇」，邀國內外重量級專家借鏡歐盟循環轉型案例，探討數位轉型下的循環經濟解決方案。台灣大總經理林之晨表示，持續超前部署ESG，響應「數位新使命」。

台灣大循環經濟論壇今年邀請全球永續賦能倡議組織（GeSI）執行長Luis Neves，來台分享歐盟循環經濟實例，強調數位科技是加速循環經濟的關鍵。國際非營利組織永續消費和生產合作中心創辦者Michael Kuhndt也線上說明，「數位護照」與「可修復性指數」兩項世界最新循環經濟做法。

林之晨表示，面對一點五度C絕處求生線，希望透過論壇攜手八大利害關係人，與國際標準同步接軌，打造淨零未來，唯有以科技轉型為核心的永續發展目標，才能扭轉氣候變遷的負面衝擊。台灣大身為GeSI理事會成員，持續超前部署ESG，率先響應數位新使命，呼籲各國公部門、企業及非營利組織，透過數位科技發揮動能，達成巴黎協定及聯合國永續發展目標。

台灣大二○○八年起累積回收十九萬支手機，減碳十四點九萬公斤，省下近一千個台灣家庭年用電量；二○一五年「舊機換新機」，收購舊手機、鑑價、修復再轉銷，八年來重獲新生的手機高達六點七萬支，經濟效益四點九億元。

台灣大今年推出「二手平板手機捐贈偏鄉」專案，與十四家公益社團合作，盤點共一千兩百台手機與平板的需求，鼓勵民眾捐二手手機或平板，由台灣大整新後捐給偏鄉學童。