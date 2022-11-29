SIA預測 半導體需求 明年下半年反彈

全球半導體產業步入庫存修正期，何時復甦成為焦點。美國半導體產業協會（ＳＩＡ）最新年度報告預測，全球半導體在周期調整階段，預計二○二三年下半年需求才會反彈。相關預測呼應國內產業界的共識，晶圓代工龍頭台積電、世界先進乃至於崇越等先前都表達類似看法。

ＳＩＡ指出，儘管今年將是半導體產業歷史性的一年，但產業也繼續面臨重大挑戰，預計市場周期至二○二三年下半年需求才會反彈。此外，晶片短缺在今年逐步緩解，全球半導體銷售成長在今年下半年大幅放緩，產業稼動率出現下滑，而根據顧能報告分析，半導體八吋晶圓廠下滑顯著，估計今年第四季降至百分之八十五稼動率以下。

由於產業庫存調整，各大廠、產業協會與研究機構普遍預測，全球半導體產業二○二三年產值將衰退，但衰退幅度各家預測情況不同。針對明年下半年復甦情況，業界分析，樂觀派認為是Ｖ型復甦、較悲觀派認為是Ｕ型或Ｌ型發展，代表若產業庫存調整不如預期，恐將使半導體復甦時間比預期來得更晚。

市場除關注半導體產業需求何時復甦，台積電赴美設廠也引發台灣半導體產業被掏空的疑慮。曾長期擔任台積電董事的宏碁集團創辦人施振榮表示，台積電的核心基礎在台灣，未來也仍會繼續投資台灣，布局海外是進行區域性垂直分工，將有助台積電提升國際競爭力，長期並將為台灣創造更大的總價值。

施振榮說，台積電赴海外投資設廠，反而是台灣國力與產業力的延伸。台積電在巿場當地投資，不僅對在地有利，對台灣也有利，一方面讓台積電的技術創造更大的附加價值，投資獲利最終也會回收到台灣。

對於外界擔心此舉會讓技術外流，並會掏空台灣。他指出，一般人對製造外移之所以會感到像失去了什麼，是因為只看見顯性的廠房及製造的就業機會，實際上透過在海外投資，讓台積電透過隱性的技術與管理財回收，反而可以創造長期更大的總價值。