瑞信：科技下游庫存 Q3攀頂
瑞信證券昨（28）日最新報告指出，雖然半導體庫存持續增加，但產業景氣下行力度可望維持溫和態勢，給予台積電、環球晶、世芯-KY、創意、聯電、聯發科、日月光投控「優於大盤」評等，目標價各為600元、456元、1,400元、700元、50元、800元、96元。
瑞信檢視第3季科技供應鏈狀況，庫存天數微幅下降至63天，但仍高於疫情前同期的46天。就次產業來看，在供給控制和需求疲乏下，預期科技下游硬體庫存已在第3季攀頂，隨後將逐步下降。半導體第3季庫存天數則來到110天，較2019年以來同期的82天、以及過去十年平均71天高。
晶片業者庫存去化未果，是整體半導體業庫存居高不下的主因。受客戶退單影響下，晶片產能過剩，第3季庫存天數來到133天，突破67天至105天的歷史高檔區間。整合元件廠（IDM）庫存天數為119天，未明顯增加，相較平穩，但仍落於過去十年庫存天數90天至130天的區間上緣。
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