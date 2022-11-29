林本堅談半導體教育 須「三才並進」

前台積電大將、清大半導體學院院長林本堅昨（28）日表示，理想的半導體永續教育，必須是專才、通才、活才「三才並進」，也要對政治、經濟有一些概念，且設立大學部才能保證合適的理工基礎和優秀的生源，至於博士生則是寧缺勿濫，半導體學院務必培育世界級的博士，才能讓台灣的半導體人才持續保持領先。

中央研究院經濟所昨日起一連兩天舉行「六十周年所慶暨總體經濟計量模型研討會」，邀請林本堅以「最理想的半導體永續教育」為題，進行專題演講。林本堅是前台積電研發副總，以研發出半導體浸潤式（Immersion）微影技術聞名於世，並改變全球半導體高階製程發展史。

中研院院長廖俊智在開幕致詞時也提到，面對國際競爭人才壓力，需要一步一步解決，建議放寬學研界限制，可以幫助經濟所大力發展吸引人才。

林本堅指出，半導體已成為商家和各國必爭之技，且半導體日新月異，更顯人才培育的重要性，他建議國內半導體人才學生的分布黃金比率，為學士50%、碩士25%、博士25%。林本堅並語重心長呼籲，「半導體學院不可以是曇花一現」，如此才能讓台灣的半導體持續保持領先地位，也能源源不斷的提供所需人才。

與會人士提出建言，應從高中開始培育半導體人才。林本堅表示：「非常贊同」。林本堅坦言，在大學部推動半導體人才已經相當不容易，假使能再向下延伸到高中當然是更好，尤其高中階段一定要把英文打理好，中文也很要緊，中英文都要建立。

林本堅也特別提到台大、清大、交大、成大四校的半導體學院合作勢在必行，畢竟台灣這麼小，資源也不充裕，各半導體學院的特質一定要互補，「合起來才會有力量」，而清大半導體學院定位為培育具備「創新突破動力的領導人才」。 林本堅指出，現今國內四所大學的半導體學院，只能培育數百名碩博士生，但半導體產業需要成千上萬的人才。

此外，針對低薪較難吸引人才一事，林本堅表示，以台灣學界的薪資來說，確實要和鄰近的香港、新加坡競爭都不容易。不過，就他觀察，享有國際聲譽的頂尖師資也不見得全然是為了待遇而來，有優秀的學生也是可以吸引國外教授。