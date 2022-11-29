SIA產業報告：半導體需求 明年下半年反彈

美國半導體產業協會（SIA）與市調機構顧能（Gartner）保守看半導體業後市。SIA直言指標廠產能利用率正處於下滑階段，以8吋廠受創最大，本季產能利用率恐降至85%以下，預估需求要到明年下半年才會反彈；顧能則下調明年全球半導體營收預估至5,960億美元，年減3.6%，終止連年成長態勢。

SIA是全球最重要的半導體組織之一，顧能則是知名市調單位，兩大機構同步釋出保守訊息，透露半導體市況短線不樂觀。

SIA發布長達32頁的最新2022年美國半導體產業現狀報告書，強調2022年對產業而言，是非常成功且重要的一年，因為相較過往，半導體對世界有更大的影響，但也繼續面臨重大挑戰。

隨著疫情帶來的晶片缺貨潮與漲價紅利退散，SIA指出，晶片短缺問題在2022年逐步緩解，今年下半年全球半導體銷售增長大幅放緩，業界產能利用率下滑。SIA並引用顧能報告分析，8吋晶圓廠受創相對大，本季產能利用率恐降至85%以下。

SIA的觀點與業界看法相近。此前，國內專業8吋晶圓代工廠世界先進已預告，客戶需求放緩導致該公司產能利用率驟降，產品平均單價（ASP）面臨下滑壓力，預期庫存調整恐持續二至四季，並二度下修今年資本支出至約210億元，明年資本支出也會持續減少。

至於半導體產業何時有望復甦，台積電總裁魏哲家先前已在法說會預告，庫存調整預料將在明年上半年結束，市況有望在明年下半年回升。SIA也認為，半導體產業以周期循環著稱，預計2023下半年需求才會反彈。

圖／經濟日報提供

顧能最新報告則指出，今年全球半導體營收將達6,180億美元，年增4%，但受全球經濟快速惡化及消費者需求疲軟影響，恐對2023年半導體市場產生負面影響，預估明年全球半導體營收將失守6,000億美元整數大關，降至5,960億美元，年減3.6%，低於原先預估的6,230億美元。

顧能認為，目前半導體產業由消費者、企業驅動的市場呈現兩極化，其中消費市場受通膨、升息等因素影響，造成消費者可支配所得下降，支出優先考慮旅遊及休閒娛樂等，對電子產品採購產生負面連鎖效應。

儘管總體經濟放緩，地緣政治陰霾延續，顧能認為，企業網路、運算、工業、醫療與商業運輸等應用需求相對穩健，優勢來自企業的策略投資，包括強化遠距上班的基礎架構、業務擴張計畫與數位化策略。對於2023年下半年半導體市況復甦狀況，業界分析，目前推測潛在復甦或發展模式較多人討論的已有三種，樂觀派認為是V型復甦、較悲觀派認為是U型或是L型發展。