面板業去庫存… 廠商首要課題

在升息、高通膨重擊民生消費，消費性電子疫情紅利不再下，「去化庫存」成為廠商的首要解決窘境。研調機構預期，面板市況低迷，大陸面板廠可能再掀整併潮之際，連帶也將牽動當地2萬家IC設計廠營運。國內面板驅動IC相關廠商如敦泰、聯詠、天鈺等，今年營運也將不若去年。

根據市調機構IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊最新全球大尺寸液晶顯示面板價格研究報告顯示，不僅面板進入整併潮外，中小尺寸相關的IC設計廠也將進入產業巨震，在手機基本上是「負成長」趨勢下，研判可能會使大陸高達2萬家IC設計廠陷入倒閉潮，估計約五到七成廠商恐關門。

台灣面板驅動IC相關廠商今年營運同樣面臨挑戰。敦泰已開出第一槍，將淘汰10%至13%員工，高階主管也同步減薪，同時一舉打銷近25億元庫存跌價損失，估庫存高峰時間點是在今年第3季，本季開始下降。

聯詠也受到面板景氣急凍，加上驅動IC價格修正影響，今年第3季獲利僅43.05億元，季減49.28%，年減64.92%，每股純益7.07 元，下探近七季低點。

展望後市，聯詠總經理王守仁曾說，第4季消費性需求依然疲軟，雖然最近有節日急單補貨，但實際是否回溫，還是要觀察假期終端銷售而定。

天鈺董事長林永杰則說，短期市場需求確實不振，公司以控管成本為主。