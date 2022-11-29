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筆電面板出貨 冷颼颼

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
圖／經濟日報提供
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筆電市況冷颼颼，拖累關鍵零組件面板出貨疲弱。市調機構集邦科技（TrendForce）昨（28）日最新報告指出， 10月全球筆電面板出貨量1,350萬片，下探2011年來同期新低，月減16.1%，年減45%，本季出貨狀況不妙，預估將較上季衰退逾一成，最快要到明年首季才有望恢復成長，面板雙虎群創、友達承壓。

群創、友達對本季營運展望保守。群創預估，本季中小尺寸面板出貨量季減13%以內；友達預期，本季整體面板出貨量將季增5%內，產品平均價格（ASP）則季減約5%。

集邦表示，2020年疫情爆發初期因筆電終端需求大增，導致筆電面板大缺貨，後續即使面板供應量提升，筆電品牌廠仍擔憂零組件缺貨阻礙出貨腳步而持續購入面板，致使庫存攀升。在疫情紅利退潮與零組件缺貨逐漸獲得改善後，隨之而來的是以往罕見庫存調整強度，導致筆電面板市場陷入低潮。

集邦統計，2021年第3季起，筆電面板供需比約18%，由於供需平衡區間理想值落在11%至14%，相關數字意味市場進入到供過於求階段，且狀況逐季嚴重。

集邦指出，今年第1季受到俄烏戰爭爆發，加劇全球通膨問題影響，以及大陸採取嚴格的防疫清零政策，導致終端需求下滑，促使品牌下修筆電面板採購量。第2季後，筆電面板出貨量與供需比出現下滑訊號。

隨著終端需求轉疲，加上塞港問題緩解，過去數季累積的庫存變成供應鏈棘手的問題，使得品牌於下半年再度大砍面板採購量以控制庫存，供需比也連兩季降至僅2%至3%，顯示此波庫存調整幅度強烈。

展望本季，集邦認為，受全球經濟不確定性以及整體供應鏈高庫存影響，筆電面板出貨續弱，預估單季出貨量約4,170萬片，季減10.8%，年減45.9%。

至於明年首季雖是傳統需求淡季，但隨著筆電品牌廠面板庫存恢復健康水位，採購量有望小幅回升，集邦預估，明年首季筆電面板出貨量將季增3.5%、達4,320萬片，供需比約13%。

面板雙虎 筆電

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