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零壹科技代理NetScout為企業強化網路服務效能監控

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

數位轉型商機持續湧現，系統大廠零壹科技（3029）為提供市場更完整的網路效能與服務監控，同時強化代理的資安產品陣容，於近日宣布正式成為NetScout台灣授權代理商，整合雙方技術與資源，為企業進行整體的網路、系統、應用服務之效能監控，以優化組織協同作業運作成效。

零壹科技表示，隨著企業數位轉型日益增長，NetScout提供NPM深層網路效能預警管理系統（Network Performance Management），有別於傳統網管系統「只知斷在哪裡」，無法得知「慢在哪裡」、「為何而慢」，NetScout NPM系統不僅可以快速診斷問題，更可以主動發現潛在問題，避免服務中斷導致的各種商業損失。進而在數位轉型過程中全程監控，徹底協助企業實現網路服務效能管理的先知先覺，確保商業營運不中斷。

零壹科技總經理黃素娥表示，「作為NetScout授權代理商，零壹科技將結合網路安全、雲端加值服務的優勢，運用NetScout網路效能管理平台，策略性地提供客戶專業的團隊支援與銷售支持，我們將提供通路合作夥伴完整的整合規劃與建置後盾，為客戶提供整合性的安全與服務保障 (Service Assurance)。」

NetScout Systems台灣區總經理金大剛則指出，「我們很高興與零壹科技合作。數位轉型已經對許多產業帶來顛覆性的影響，隨著網路日益複雜，網路安全風險也顯著增加。NetScout與零壹科技將共同協助客戶在監控系統、網路、服務、安全等相關應用環境做到服務保障，避免營運中斷，同時發現潛在問題、優先改善，以確保數位轉型成功」。

零壹 雲端 資安

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