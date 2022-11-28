集邦：NB面板10月出貨量創新低、Q4續弱 明年首季有望回溫

根據集邦科技（TrendForce）今（28）日發布研究指出，2022年10月筆電面板出貨量1,350萬片，月減16.1%，年減45.0%，創下自2011年以來的出貨同期新低。而今年第4季受到全球經濟不確定性以及整體供應鏈高庫存影響，筆電面板出貨將持續低迷，預估出貨量約4,170萬片，季減10.8%，年減45.9%。

TrendForce表示，從較大的時間格局來看，數年一次的製造業循環，總是從強勁需求帶起的缺貨與漲價，再到跌價與去庫存的階段。由於品牌在2020年疫情初因終端需求爆發而導致面板大缺貨，後續即使面板供應量提升，品牌仍因擔憂相關零部件缺貨而持續購入面板，致使庫存持續攀升，因此在疫情紅利退潮與缺貨問題逐漸獲得改善之後，伴隨而來的是過去罕見庫存調整強度。據TrendForce統計，2021年第3季起筆電面板供需比約18%，由於供需平衡區間理想值落在11~14%，故很明顯進入到供過於求階段，且供過於求情形逐季嚴重。

進入2022年第1季受到烏俄戰爭爆發加劇全球通膨問題的影響，以及中國大陸採取嚴格的防疫清零政策，導致終端需求下滑，促使品牌下修筆電面板採購量，故自第2季後，筆電面板出貨量與供需比出現下滑訊號。隨著終端需求轉疲，加上塞港問題緩解，過去數季累積的庫存變成供應鏈棘手的問題，使得品牌於下半年再度大幅下修面板採購量以控制庫存，供需比也連兩季小於5%，顯示此波庫存調整幅度強烈。

整體而言，據TrendForce調查品牌庫存現況，部分美系品牌於今年第2季初便強力控管筆電面板庫存，第2季筆電面板採購量季減達六成。至第3季面板庫存逐步恢復健康水位，第3季筆電面板採購量季增約40%，顯示品牌在恢復健康庫存水位之後，面板的購買力道便有一定程度的回升。而庫存較高的品牌第3季初庫存水位均在12周以上，在兩季度大幅調整面板採買量之後，過半品牌廠的面板庫存水位有望在年底達到4~8周的健康水位，並有利於後續面板的採購動能。

展望2023年第1季，儘管為傳統需求淡季，但隨著品牌的面板庫存恢復健康水位，品牌對面板的購買量有望小幅回升。因此，TrendForce預估，2023年第1季筆電面板出貨量將季增3.5%，達4,320萬片，供需比約13%。