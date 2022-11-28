訊聯特管辦法收案成效佳 加速新公司再生醫療新藥開發

衛福部預告「再生醫療雙法」年底前排入審議，讓細胞治療進程備受市場矚目。訊聯（1784）總經理康清原表示，今年前三季以來，公司細胞CDMO事業較去年度同期成長112%，間質幹細胞（MSC）較去年同期成長20%，顯示隨主管機關接連核可特管辦法細胞治療計畫後，病患對細胞治療的正向回饋與肯定，目前細胞委託製造訂單從各方湧進，營運將逐季走高。

康清原指出，訊聯至今已通過衛福部核准14件細胞治療計畫，包括免疫細胞癌症治療及幹細胞再生醫療，於再生醫療領域如慢性傷口、退化性關節炎最有代表性。訊聯自體脂肪幹細胞治療慢性傷口核可案，不僅是全台第一通過，獲准計畫也佔全台八成，其中收案以糖尿病足潰瘍為大宗，再者為意外事故，收案追蹤一年以上有效指標達八成。

此外，「訊聯細胞智藥」加速開發的7款細胞治療新藥還包括：乾眼症及肺部纖維化，其中乾眼症將運用外泌體（Exosome）治療，隨著3C產品普及，台灣乾眼症盛行率超過6成，且年齡有下修趨勢。據Data Bridge Market Research調查，全球乾眼症市場2021為58.7億美元，2029年將達119億美元，複合年增長率9.22%。

訊聯間質幹細胞治療肺部纖維化，則可能有機會讓台灣成為領先全球的研究。據Astute Analytica報告，全球特發性肺纖維化市場規模2021年為19.15億美元，2030年將達42.98億美元，複合年增長率為9.4%。

隨著疫情趨緩、台灣持續推動國際醫療，來台尋求合法再生醫療服務的需求將大幅提高，商機可期。12月1至4日的醫療科技展中，訊聯也將於科學園區主題館-南科展區展出，並攜手三院所專長細胞治療的醫師共同進行主題演講。歡迎現場交流特管辦法與自體脂肪幹細胞治療、收集及應用。