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華碩攜新竹臺大分院 共創AI醫療語音紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩繼去年與新竹臺大分院簽署合作備忘錄後，今天宣布將醫療語音進一步導入醫師門診、臨床護理、身體診察等場域。業者提供
華碩繼去年與新竹臺大分院簽署合作備忘錄後，今天宣布將醫療語音進一步導入醫師門診、臨床護理、身體診察等場域。業者提供

PC品牌大廠華碩（2357）繼去年與新竹臺大分院簽署合作備忘錄後，今天宣布將醫療語音進一步導入醫師門診、臨床護理、身體診察等場域，透過華碩研發的AI醫療語音模型、醫療語意分析，讓醫護人員與病人在自然互動中，同時完成結構化病歷，藉此簡化3成打字及紙本紀錄等行政負擔。

華碩營運長謝明傑表示：「華碩從2018年數位轉型以來，佈局智慧醫療領域，長期投入語音辨識、機器人等前瞻技術之研發，結合醫療與科技產業的跨領域優勢，提供最佳的醫療解決方案。未來在健康醫療領域，仍將持續努力發展，期與醫護團隊共創智慧醫療新典範。」

新竹臺大分院余忠仁院長表示：「醫護人員在診療或照護病人的過程中，記錄病歷常佔用醫護人員很多時間。為了讓醫護人員能更有效率更精準地完成病歷或照護紀錄，我們與華碩合作，啟動AI語音辨識系統，藉由語音建立說寫合一的工作模式，醫護人員以自然的口語與病人交談，系統即將口述內容同步轉為文字，醫護可以將文句帶入病歷，即時記錄，簡化醫療流程，共同開創語音病歷新紀元。」

新竹臺大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎副院長表示：「過往醫師診察需隨手記錄病人狀態以避免遺忘，而醫師執行觸診當下又無法記錄，事後又需回想或與護理同仁再三確認，非常不便與耗時。護理人員照護病人時亦同，需手寫筆記記錄病人傷口狀況，返回護理站再繕打成電子紀錄，造成極大工作負擔。啟用AI語音辨識系統後，在跟病人問診、治療、說明或衛教的當下，即同步完成病歷或照護紀錄。對於忙著看診和治療的醫護人員而言，語音即時記錄不中斷，醫護人員也可以有更多時間與病人互動，增進良好醫病關係。」

醫療語音在歐美等地已有成熟應用，針對臺灣醫護人員中英夾雜的使用習慣，華碩提供不同口音、專有名詞的客製化語音服務，結合新竹臺大分院的病歷紀錄知識，小規模快速開發及試用，最終在門診、臨床傷口照護、住院病人身體診察等場景導入，未來雙方將持續深度合作並拓展相關應用，提升醫療體系的行政效率與照護品質。

醫護人員 華碩

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