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美國半導體產業協會預測：半導體需求2023下半年反彈

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

美國半導體產業協會（SIA）在11月發布32頁的最新2022 年美國半導體產業現狀報告書與新聞稿並提到，儘管 2022 年將是半導體產業歷史性的一年，但產業也繼續面臨重大挑戰，產業以週期循環著稱，預計市場週期至2023年下半年需求才會反彈。

美國半導體產業協會在最新報告中提到，先前晶片短缺已提醒了人們半導體的重要性，2022 年對產業來說將是非常成功和重要的一年，因為相較過往半導體對對世界有更大的影響。

不過，該協會提到，晶片短缺在2022年逐步緩解，全球半導體銷售增長在今年下半年大幅放緩，在產業稼動率方面出現下滑，其中依據顧能報告8吋晶圓廠下滑顯著估計今年第4季降至85%稼動率以下。

此外，該協會也指出，美中緊張局勢繼續對全球供應鏈產生影響，持續導致美國政府對向中國大陸銷售晶片的控制激增。

另外該協會也提到，其他重大政策挑戰仍然存在，包括美國需要制定政策以保持美國在半導體設計領域的領導地位，改革美國的高技術移民和STEM教育體系以及促進自由貿易和進入全球市場。

半導體 美國 晶片

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