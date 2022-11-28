華碩與新竹台大分院合作AI辨識 臨床病歷撰寫免動手

華碩去年與新竹台大分院簽署合作備忘錄，今天宣布將醫療語音導入醫師門診、臨床護理、身體診察等場域，透過華碩研發的AI（人工智慧）醫療語音模型、醫療語意分析，讓醫護人員與病人在自然交談互動中，就能同時完成結構化病歷。

電腦品牌廠華碩發布新聞稿指出，醫療語音在歐美等地已有成熟應用，針對台灣醫護人員中英夾雜的使用習慣，華碩提供不同口音、專有名詞的客製化語音服務，結合新竹台大分院的病歷紀錄知識，小規模快速開發及試用。

最終華碩與新竹台大分院在門診、臨床傷口照護、住院病人身體診察等場景導入醫療語音模型，可簡化3成的打字及紙本紀錄等行政負擔，未來雙方將持續深度合作並拓展相關應用。

新竹台大分院院長余忠仁說，醫護人員在診療或照護病人的過程中，記錄病歷常占用醫護人員很多時間。新竹台大分院與華碩合作，啟動AI語音辨識系統，藉由語音建立說寫合一的工作模式，醫護人員以自然的口語與病人交談，系統即將口述內容同步轉為文字，醫護可以將文句帶入病歷，即時記錄，簡化醫療流程。

華碩營運長謝明傑表示，華碩從2018年數位轉型以來，布局智慧醫療領域，長期投入語音辨識、機器人等前瞻技術研發，結合醫療與科技產業的跨領域技術，提供醫療解決方案，未來在健康醫療領域仍將持續努力發展。