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億光在台控告瑞眾及亮麗星專利侵權

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

億光電子（2393）今（28）日向臺灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告瑞眾及亮麗星有限公司所製造及販賣燈泡、燈管、吸頂燈及崁燈等系列LED產品侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264，並向被告共請求損害賠償新台幣1億元及立即停止製造、進口、販賣該系列侵權產品。

億光聲明，瑞眾的亮博士及亮麗星的LiGHTNESS LED產品，已侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264。該些專利與LED支架封裝技術及結構相關，可提高發光裝置的生產速度及良率，且提高發光裝置導電及散熱效果，不僅可用於照明LED產品，更可涵蓋背光及車用LED等用途。

億光重申專利權的目的是為保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展；針對市場上不法的侵權行為，億光將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。　

億光不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的佈局，以強化產品的競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。

億光 LED

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