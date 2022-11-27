快訊

兵役延長非敗選主因 綠委支持推動建議蘇揆赴立院專報

世足賽／爆冷！摩洛哥2：0賞給比利時28年來分組賽首敗

矽晶圓廠 開始同意客戶延遲拉貨

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

大多數半導體供應鏈正一片慘淡，上游矽晶圓的業績仍在創新高，不過，據了解有台系矽晶圓廠對少數客戶已同意可延遲拉貨，延後時程約一、二個月左右，另外有矽晶圓廠則是與客戶協商，從明年首季開始可稍微延遲拉貨。

某矽晶圓業者坦言，現在半導體市況真的不好，長約客戶端的庫存水位一直增加，大概已到極限，現階段矽晶圓出貨狀況其實與市場實際需求並不相符。有部分客戶確實已來商談延遲出貨，但客製化產品投產後，如果不拉貨，也無處轉賣，所以客戶端也能體諒，雙方協議從明年首季再將部分出貨延後。

除了晶圓代工廠端受到IC需求明顯減緩的影響，矽晶圓業者指出，記憶體客戶方面所面臨的壓力更是大。整體而言，市況變弱對矽晶圓端的影響可能於進入明年首季後才會真正浮現，且估計8吋矽晶圓的修正幅度可能會高於12吋矽晶圓。

矽晶圓業者也透露，以前即使是農曆新年時，客戶也會派員出來收貨，但這次客戶卻說會放長假，過年期間免收貨。再加上2月工作天數本來就較少，所以明年首季營收表現應當會受這兩因素衝擊。

矽晶圓 晶圓廠 半導體

延伸閱讀

環球晶、瑞昱 四檔俏

美光減產20% 法人：有助記憶體報價提早落底

崇越董座看明年續拚成長 半導體庫存調整需三季

網翻林智堅稱「新竹產矽才有半導體」沈陣營：網軍帳號

相關新聞

台積電深耕台灣 擴大北中南布局

九合一選舉落幕，半導體大廠台積電將持續深耕台灣，全面擴大北中南布局，在新竹、竹南、台中、台南及高雄等地都有新建廠計畫。

宣明智促新科縣市首長們 留住科技人才

聯電榮譽副董事長宣明智昨（26）日表示，新科縣市首長們可以為台灣科技產業做的事情，就是提供年輕的科技人才，在地的立業、安...

台積落腳桃園 進度待觀察

選前內閣總動員全力幫執政黨桃園市候選人鄭運鵬輔選，並拋出台積電1奈米將落腳桃園龍潭園區的政策大利多，但隨桃園市「綠地變藍...

鄭州類封城 衝擊蘋果鏈

彭博資訊與路透報導，大陸社群媒體影片顯示，因疫情緊張，鴻海集團鄭州廠上百位勞工與保安人員爆發抗爭。晚間大陸官方宣布，鄭州...

惠普看淡PC後市 雙A預警市況很弱

惠普（HP）看淡個人電腦（PC）後市，台灣品牌雙A宏碁、華碩早已釋出對2023年悲觀看法，宏碁預估，PC產業市況要到明年...

iPhone 14 Pro大缺貨 年底旺季蒙塵

彭博資訊報導，在美國年底購物旺季開跑之際，蘋果最高價iPhone 14機種在美國市場的出貨等待時間，正拉長到分析師形容為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。