郭台銘：半導體是戰略物資 「Taiwan plus one」正在形成

針對鴻海（2317）延攬台積電大將蔣尚義？鴻海創辦人郭台銘今（26）日表示，我們劉揚偉董事長做得非常好，我的心力放在大健康與醫療這一塊，我找到好的接班人，劉揚偉做得比我還好，這對公司未來會比較好。

郭台銘說，我非常支持劉董的做法，我定期與劉董一個多禮拜會開會，我們都瞭解，台灣半導體產業，正在走國際化過程中，台灣半導體的人才很多，希望能在台積電帶領下，不管是到美國、日本與歐洲，上下游供應鏈群聚在一起，這是很重要的一環。

郭台銘說，半導體產業就跟石油一樣是戰略物資，在全球化過程中，是很重要的，現在很多國家政策，以及產業政策，都在喊Twiwan plus one，就是說，任何產品不管是半導體，都要求除了台灣製造外，還能有一個plan b，大家都在推行，例如台積電到美國亞利桑那州設廠就是，鴻海集團旗下夏普也有8吋晶圓廠。

他說，鴻海與與台積電在半導體產業是完全錯開，鴻海做的產品是利基產品，是下一代材料，是新一代製程與封裝，劉董比我更清楚，我充分信任劉董的規劃。