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郭台銘：半導體是戰略物資 「Taiwan plus one」正在形成
針對鴻海（2317）延攬台積電大將蔣尚義？鴻海創辦人郭台銘今（26）日表示，我們劉揚偉董事長做得非常好，我的心力放在大健康與醫療這一塊，我找到好的接班人，劉揚偉做得比我還好，這對公司未來會比較好。
郭台銘說，我非常支持劉董的做法，我定期與劉董一個多禮拜會開會，我們都瞭解，台灣半導體產業，正在走國際化過程中，台灣半導體的人才很多，希望能在台積電帶領下，不管是到美國、日本與歐洲，上下游供應鏈群聚在一起，這是很重要的一環。
郭台銘說，半導體產業就跟石油一樣是戰略物資，在全球化過程中，是很重要的，現在很多國家政策，以及產業政策，都在喊Twiwan plus one，就是說，任何產品不管是半導體，都要求除了台灣製造外，還能有一個plan b，大家都在推行，例如台積電到美國亞利桑那州設廠就是，鴻海集團旗下夏普也有8吋晶圓廠。
他說，鴻海與與台積電在半導體產業是完全錯開，鴻海做的產品是利基產品，是下一代材料，是新一代製程與封裝，劉董比我更清楚，我充分信任劉董的規劃。
至於是否與蔣尚義見過面？郭台銘說，我很早就認識，在鴻海科技日時，也與蔣尚義閒聊半小時，他擔任鴻海半導體總顧問，由於台積電在半導體已經做得很好，鴻海不用重複，鴻海的市場著重在汽車，看起來很小，但用途很大，這是不同的技術與市場領域發展。
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