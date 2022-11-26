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鄭州騷動事件？郭台銘：會盡力協助 這是一個調整過程

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。記者蕭君暉／攝影
鴻海創辦人郭台銘。記者蕭君暉／攝影

針對鴻海（2317）鄭州廠騷動事件？鴻海創辦人郭台銘今（26）日表示，這是由董事長劉揚偉負責，我能協助就盡力協助。

至於是否擔心中國大陸封控影響產能？郭台銘說，這要坐下來好好談，選舉過後，劉揚偉會完整報告，全世界大家都很關注，動態清零影響經濟，如何平衡與協調，大家都很努力，這是調整過程，不是三五言可以講盡的。

鴻海旗下富士康鄭州園區發生員工騷動與抗議事件已經平息，對於想要離職返鄉者，鴻海給予補貼費用，而選擇留下繼續工作的員工，鴻海也給予薪資與津貼的保證，目前鄭州園區生產正常，全力趕工，以滿足市場對iPhone 14 Pro系列的高度需求。

不過，外界仍然擔心，大陸長期的封控政策，將會影響工廠運作與產能？郭台銘說，這問題要坐下來好好談，不是一時半刻就有解答，選舉過後，劉揚偉會對外再報告，且全世界也都在關注這個問題，未來如何做到平衡和協調，大家都在努力，這會是一個調整過程。

鴻海 劉揚偉 郭台銘 鄭州

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