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強茂子公司璟茂科技將處分茂矽股票 為整合集團資源配置

經濟日報／ 記者李孟珊／即時報導

二極體廠強茂（2481）今（25）日代子公司璟茂科技公告，董事會決議處分晶圓代工廠茂矽（2342）股票，擬以鉅額交易方式處分，目的為整合集團資源配置。

從公告來看，強茂在今年11月25日，擬以鉅額交易方式處分茂矽股票，待交易完成後，公司將另行發布實際交易資訊。

強茂指出，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列的有價證券投資（含本次交易），占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益的比例，該子公司有價證券投資占母公司最近期個體財務報表總資產約3.18%，業主之權益5.21%，個體財務報表中營運資金為新台幣1.18億元。

據悉，強茂旗下璟茂原本持有茂矽12.17%，雙方結盟進軍車電領域，如今強茂處份茂矽股票，後續動作備受市場關注。

強茂 茂矽 股票

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