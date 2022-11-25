強茂子公司璟茂科技將處分茂矽股票 為整合集團資源配置
二極體廠強茂（2481）今（25）日代子公司璟茂科技公告，董事會決議處分晶圓代工廠茂矽（2342）股票，擬以鉅額交易方式處分，目的為整合集團資源配置。
從公告來看，強茂在今年11月25日，擬以鉅額交易方式處分茂矽股票，待交易完成後，公司將另行發布實際交易資訊。
強茂指出，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列的有價證券投資（含本次交易），占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益的比例，該子公司有價證券投資占母公司最近期個體財務報表總資產約3.18%，業主之權益5.21%，個體財務報表中營運資金為新台幣1.18億元。
據悉，強茂旗下璟茂原本持有茂矽12.17%，雙方結盟進軍車電領域，如今強茂處份茂矽股票，後續動作備受市場關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言