瘋世足！Hami Video流量破千萬 MOD單日瀏覽破560萬次

2022 FIFA世界盃自11月20日在卡達開打，才剛開打五天，全球瘋世足，台灣收視也屢攀新高，中華電信（2412）宣布，Hami Video天天創紀錄，流量破千萬，Hami Video躍居免費APP下載排行第一名，MOD世足專區瀏覽次數創新高，MOD單日總瀏覽破560萬次，廣告首周銷售更較2018年世足成長4.5倍。

世足開打前，中華電信就預估，世足賽可望突破東京奧運的收視水準，同時上線人數預估將突破百萬，世足賽觀看人次及瀏覽量將比奧運成長三倍，MOD、Hami Video用戶數將淨增20萬，提升到近290至300萬。

中華電信表示，為確保MOD、Hami Video轉播64場世足賽事網路順暢，中華電信由個人家庭、網路技術、資訊技術及國際電信四大分公司與中華電信研究院，組成300餘人的世足應變專案團隊24小時監看，包括數據、國際電路(海纜)、衛星、固網及行動等重要網路。

中華電信也宣布，從開賽迄今，中華電信MOD、Hami Video訂閱數和收視流量屢創新高，由梅西領隊的阿根廷首戰爆冷遭沙烏地阿拉伯擊敗，讓全球的梅西迷心碎、日本藍武士不可思議逆轉四屆冠軍德國隊等精彩賽事，帶動MOD、Hami Video再創收視高峰。

中華電信指出，Hami Video連三日單日全站流量破千萬，成功躍居iOS和Android免費APP下載排行第一名，MOD世足專區連續兩天總瀏覽次數達到560萬次，穩坐賽事轉播平台霸主！MOD、Hami Video廣告銷售也開出紅盤，本屆世足廣告首周廣告銷售金額已超越2018世足賽的4.5倍，超越去年東京奧運銷售成績。

今年世足賽也有滿滿科技加持，中華電信表示，觀賽視角科技功能，提供8個視角讓觀眾自由選擇，MOD、Hami Video獨家功能追星零時差無死角，是今年科技亮點，球賽期間MOD、Hami Video已有超過140萬人次使用多視角功能觀賽，其中「球星視角」為眾多球迷的首選，單場累積最高收視為22日阿根廷與沙烏地阿拉伯之戰，廣大球迷透過「主隊球星視角」緊盯超級球星梅西，收視數字直接刷新飆破。

此外，中華電信表示，MOD獨家提供熱點回看功能，讓客戶快速找到關鍵時刻，尤其是每場進球精彩畫面受到最高關注。23日賽事日德大戰，藍武士驚天大逆轉的一球，成為目前流量最高的熱點，22日阿根廷首戰梅西12碼罰球得分則落在第二名，顯示球星與關鍵進球鏡頭依然是觀眾最愛的賽事看點。另外，3C迷最愛的世足AR轉播功能，可將3D互動球場投影在家中環境，以動畫效果即時呈現球員及對戰球隊戰況，臨場感十足。