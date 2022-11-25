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影／全球第三半導體設備商威力科創 台南營運中心動土

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台南市長暨民進黨台南市長候選人黃偉哲（左四起）、東京威力科創公司董事長伊東晃、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、東京威力科創總裁張天豪等人下午一起出席全球前三大半導體設備製造商、台積電半導體設備供應商Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創台南新辦公室動土典禮，該大樓預計2024下半年完工，預估可促進1千多個當地就業機會。記者蘇健忠／攝影
台南市長暨民進黨台南市長候選人黃偉哲（左四起）、東京威力科創公司董事長伊東晃、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、東京威力科創總裁張天豪等人下午一起出席全球前三大半導體設備製造商、台積電半導體設備供應商Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創台南新辦公室動土典禮，該大樓預計2024下半年完工，預估可促進1千多個當地就業機會。記者蘇健忠／攝影

行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、台南市長暨民進黨台南市長候選人黃偉哲、東京威力科創公司董事長伊東晃、東京威力科創總裁張天豪下午一起出席全球前三大半導體設備製造商、台積電半導體設備供應商Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創台南新辦公室動土典禮，該大樓預計2024下半年完工，預估可促進1千多個當地就業機會。

東京威力科創公司董事長伊東晃致詞表示，由於台灣南部半導體產業發展擴大，公司決定設立台南辦公室，方便為客戶提供在地化服務。沈榮津表示，目前政府在半導體產業的佈局，5奈米與3奈米在南科園區落地，2奈米分別在新竹寶山二期及中科園區基地，行政院長蘇貞昌也宣布未來1奈米會在桃園龍潭基地，許多國際廠商看好台灣在下世代半導體先進製程佈局，宣布在台灣投資。黃偉哲接受媒體聯訪表示，南科園區廠商中，半導體產業占很高比例，很歡迎東京威力科創到台南充實半導體廠陣容，且預計生產量能大約可帶來1000個工作職缺，樂見這個投資案能順利啟動。

東京威力科創總裁張天豪（左起）、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、東京威力科創公司董事長伊東晃等人下午一起出席全球前三大半導體設備製造商、台積電半導體設備供應商Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創台南新辦公室動土典禮。記者蘇健忠／攝影
東京威力科創總裁張天豪（左起）、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、東京威力科創公司董事長伊東晃等人下午一起出席全球前三大半導體設備製造商、台積電半導體設備供應商Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創台南新辦公室動土典禮。記者蘇健忠／攝影
東京威力科創公司董事長伊東晃（右起）、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等人下午一起出席全球前三大半導體設備製造商、台積電半導體設備供應商Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創台南新辦公室動土典禮，東京威力科創總裁張天豪（左一）親自介紹該大樓，其面積約3.5萬平方公尺廠區可容近千名員工，可為台積電等客戶提供在地化就近服務，鞏固南部半導體聚落，增加就業機會。記者蘇健忠／攝影
東京威力科創公司董事長伊東晃（右起）、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等人下午一起出席全球前三大半導體設備製造商、台積電半導體設備供應商Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創台南新辦公室動土典禮，東京威力科創總裁張天豪（左一）親自介紹該大樓，其面積約3.5萬平方公尺廠區可容近千名員工，可為台積電等客戶提供在地化就近服務，鞏固南部半導體聚落，增加就業機會。記者蘇健忠／攝影
東京威力科創總裁張天豪（左二起）、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、東京威力科創公司董事長伊東晃等人下午一起出席全球前三大半導體設備製造商、台積電半導體設備供應商Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創台南新辦公室動土典禮。記者蘇健忠／攝影
東京威力科創總裁張天豪（左二起）、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、東京威力科創公司董事長伊東晃等人下午一起出席全球前三大半導體設備製造商、台積電半導體設備供應商Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創台南新辦公室動土典禮。記者蘇健忠／攝影

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