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聯電「綠獎」助新創團隊點廢成金 攜手供應鏈維護生物多樣性

經濟日報／ 記者李孟珊／即時報導
綠色創新獎由聯電總經理簡山傑（右一）頒獎，助力新創團隊實現循環經濟願景。聯電提供。
綠色創新獎由聯電總經理簡山傑（右一）頒獎，助力新創團隊實現循環經濟願景。聯電提供。

晶圓代工廠聯電（2303）今（25）日舉辦第七屆綠獎頒獎典禮，與供應商夥伴一同透過綠獎倡議，展現對生物多樣性的響應及支持，促進人與自然和諧共生。今年獲獎對象除了支持生態保育的NGO團體及學生，首次舉辦的「綠色創新獎」，更助力新創團隊讓廢棄物變黃金，共同實現循環經濟願景。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，台灣因全島環境地形的特殊性，孕育了非常豐富的生態環境及動植物資源，如今卻遭受氣候變遷的衝擊，聯電秉持著守護家園的初心成立綠獎，七年來已累計支持53件環保計畫，今年更透過綠獎的轉型，將影響力進一步擴及氣候變遷及循環經濟領域。

簡山傑強調，未來聯電也評估與新創單位合作，透過科技應用強化聯電的資源永續發展，期待未來這些優秀計畫的實現，成為經濟與環保雙贏的最好示範。

聯電運用台灣第一筆環保署認可的碳權交易所得，啟動生態保育希望工程，於2016年發起綠獎，藉此促進環境生物多樣性，提升大眾環保觀念；本屆綠獎共有八家企業夥伴一同響應，包括3M、愛德華先進科技、東京威力科創、漢民科技、漢科系統（3402）、智原科技（3035）、大陽日酸及欣興電子（3037）。

聯電指出，在志同道合的企業支持下，今年募集獎金高達400萬，總投件數達143件，創歷年新高。今年聯電共獎助4個NGO團體的生態保育計畫，獲獎計畫內容非常豐富，其中首次入選的台灣海龜點點名協會，以建立海龜「戶口名簿」的創意提案，號召各地同好為海龜一一拍照取名，預計在2023年完成恆春地區海龜戶口普查資料，解密台灣水下海龜生活在大海的樣貌。

聯電 生態保育 海龜

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