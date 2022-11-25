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台商泰國PCB龍頭泰鼎集團新地標 本月落成啟用

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導
台商泰國PCB龍頭泰鼎集團新地標正式落成啟用。圖：公司提供
台商泰國PCB龍頭泰鼎集團新地標正式落成啟用。圖：公司提供

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）今（25）日宣布，泰鼎新地標本月正式落成啟用，這座高達20多公尺的地標佇立在泰鼎二廠園區門口，透過本公司代表色「深藍色」呈現沉著穩重的企業形象，下方淺藍色設計顯示本集團工廠與龍仔厝府工業園區密不可分的關係。

泰鼎說明，白天時高聳顯目的地標將讓所有進出工業園區的人員能清楚看見泰鼎及其身後廣大的工廠園區；夜晚時，藉由明亮的白光照明，堅定地照亮泰鼎廠區的道路，無時無刻地提供員工指引與歸屬，更象徵著未來數十年的集團投資規劃。泰鼎深耕泰國二十餘年，一直持續的茁壯成長，如今新地標落成，更象徵本集團將延續過往基礎，繼續展翅高飛的未來。

泰鼎提到，公司泰國工廠自2001年成立，目前已有四座工廠，分別為泰鼎一廠、泰鼎二廠、泰鼎三廠及泰鼎協峰。泰鼎二廠及泰鼎三廠為本集團主要營運及行政中心，其中「泰鼎綠色專案(Apex GREEN Project)」所發展出的「泰鼎太陽能方案(Apex Solar Project)」及「泰鼎廢水循環再利用方案 (Apex Aqua Project)」就選擇從泰鼎二廠開始建置。期望未來發揮減碳及廢水循環再利用的效益，更期望與社會攜手共創美好未來，向企業永續經營的道路穩步前進。

泰鼎強調，深耕泰國超過20年，已成為東南亞最大印刷電路板製造商。主要營業項目為單面、雙面與多層印刷電路板之製造與銷售，應用領域包括電視、視訊轉換盒、硬碟、印表機、衛星通訊設備及車用多媒體設備。

「Apex」來自 「APPROACH EXCELLENCE」 的前兩個字母。董事長王樹木認為，完美是困難的，致力於接近完美才是可追求的目標。「泰鼎」則是規劃回臺灣上市（櫃）時所取的名字，「泰」表示立足泰國，「鼎」則取其穩固的概念，呈現Apex在泰國印刷電路板業界具備深厚根基的地位。

台商泰國PCB龍頭泰鼎集團新地標正式落成啟用。圖：公司提供
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台商泰國PCB龍頭泰鼎集團新地標正式落成啟用。圖：公司提供
台商泰國PCB龍頭泰鼎集團新地標正式落成啟用。圖：公司提供

泰鼎 泰國 印刷電路板

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