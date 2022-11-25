路透：鴻海鄭州廠11月iPhone產量至少減少三成

路透援引消息人士報導，在鴻海鄭州廠經歷員工抗議事件後，這座工廠11月iPhone產量將減少至少三成，而鄭州廠是iPhone 14 Pro的生產大本營。

消息人士透露，原本內部預估11月底可以全面恢復產能，目前看來是「不可能」。他表示，何時會恢復正常產能，則看要疫情以及最新一波抗爭的發展。

在10月鴻海鄭州廠出現員工出走潮後，10月底時消息人士表示，11月iPhone的產量最多可能少三成。此後鴻海為了衝刺產能，開始大舉積極招工，但本周因勞資糾紛發生暴動事件，已有超過2萬名新進員工離開鄭州廠區。