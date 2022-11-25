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晶圓代工1奈米產能何時開出？ 業界預測最快2027年

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
目前各大晶圓廠都積極布局更先進的製程投資。聯合報系資料照
目前各大晶圓廠都積極布局更先進的製程投資。聯合報系資料照

晶圓代工大廠皆積極布局更先進製程節點，究竟1奈米製程節點產能何時開出成為焦點，業界預測，按照各大廠目前3/2奈米量產時間表與產業發展來看，推測最快可能在2027年試產、2028年量產，不過個別廠商情況可能不同。

目前各大廠都積極布局更先進的製程投資，台積電（2330）總裁魏哲家先前已多次釋出台積3奈米今年內在台灣量產、2奈米2025年量產。不過台積電沒有公布2奈米以下更先進製程量產時間表。

至於三星電子旗下晶圓代工事業部日前發布新聞稿則特別以標題與內文強調，2027年自家最先進技術1.4奈米將導入量產，相關產能投資瞄準高速運算、人工智慧、5G／6G網路和汽車應用市場的客製化服務。

奈米 台積電 晶圓代工

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