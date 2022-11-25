路透：逾2萬新進員工已離開鴻海鄭州廠 但不影響生產

路透25日引述消息人士的話報導，超過2萬名新進員工已離開鴻海集團的鄭州廠區。

報導也引述消息人士指出，在新的勞資糾紛發生後，超過2萬名新員工離開園區，此舉肯定會增添在月底前恢復全面生產目標的複雜度，目前還不清楚何時能恢復全面生產」。

這位消息人士說，鄭州市政府從10月25日開始實施的新的封鎖對生產沒有影響，因為工廠繼續在閉環管理下運行。

報導引述另一名知情人士說，一些新員工已離開鄭州廠園區，他拒絕詳細說明規模，但這些人離職對目前的生產沒有影響，因為新進員工在上工之前仍需參加培訓課程，「反正他們不是現成的勞動力。他們還沒有上線」。

這位知情人士說，這起事件雖然影響公眾形象，但對產能影響不大。

鴻海集團24日已表示，中國大陸鄭州廠區的勞資糾紛肇因於電腦系統對新入職員工補貼政策產生的「技術失誤」，將保證實際工資與約定和官方招聘海報上的工資一致。