南亞科發起永續發展共好倡議 攜手供應商邁向淨零排放

南亞科（2408）今（24）日舉辦第三屆「南亞科技永續供應鏈研討會」，結合「永續發展共好倡議」啟動儀式，宣示與供應商夥伴共同落實企業永續發展，邁向淨零。

因應全球多變的供應鏈環境，南亞科表示，邀請供應商與外包廠等數十家公司舉辦永續供應鏈研討會，並透過「永續發展共好倡議」與供應商共同合作邁向企業永續。

會中邀請SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸介紹半導體產業的ESG趨勢，南亞科技副總經理吳志祥分享南亞科技的永續管理策略、產業上下游氣候行動串聯，以及未來的供應鏈管理合作方向。研討會也邀請關東鑫林資深處長陳宥莉分享綠色供應的實踐，以及默克台灣半導體事業處總經理暨亞太區特用氣體執行總監陳俊成分享ESG發展的成功經驗。

南亞科總經理李培瑛表示，南亞科攜手上下游合作夥伴，在永續道路一同前行。我們共引領295家供應商認同我們的永續理念，一同簽署南亞科企業社會責任承諾書，簽署率達100%。藉由永續發展共好倡議，期許合作夥伴在追求經營績效的同時，同步落實ESG的平衡發展，同時積極採取氣候行動，減緩營運對氣候與環境的影響，並採取人權保護，遵守RBA規範。南亞科將持續偕同供應商發揮影響力，提升整體價值鏈的永續績效。

南亞科表示，建置永續供應鏈管理框架，持續透過稽核與輔導改善控管供應商風險，定期舉辦永續供應鏈研討會等活動，提升供應商的永續意識。 2022年下半年起，南亞科技經營主管陸續率團拜訪8家供應商與外包廠，共議產業永續方針，並參與SEMI永續委員會、全球半導體氣候聯盟（Semiconductor Climate Consortium, SCC），連結國內外產業鏈推動永續共好，一同邁向氣候永續的未來。

南亞科強調，將持續推動永續供應鏈管理政策。2022年，公司於標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）再度榮獲佳績，綜合分數連續五年為全球DRAM產業第一名，並於供應鏈管理7項題目中取得5項滿分。我們深信供應鏈的永續成長能回饋企業本身，因此積極投入相關資源與供應商合作，與整體供應鏈發揮正向影響力，共創永續共榮。