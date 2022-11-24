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鄭州園區騷動大致平息 鴻海再發三點聲明

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
路透報導指出，鴻海（2317）鄭州廠最大的抗議活動到今日已經平息，該人士說，鴻海已和員工達成「初步協議」，鄭州工廠今天繼續生產。路透社
路透報導指出，鴻海（2317）鄭州廠最大的抗議活動到今日已經平息，該人士說，鴻海已和員工達成「初步協議」，鄭州工廠今天繼續生產。路透社

路透報導指出，鴻海（2317）鄭州廠最大的抗議活動到今（24）日已經平息，鴻海持續與少部份進行抗議活動的員工溝通。該人士說，鴻海已和員工達成「初步協議」，鄭州工廠今天繼續生產。

針對外電報導，鴻海今天再度發布三點聲明：

一，照顧員工的健康與安全是鴻海集團首要營運原則，也是集團一直以來所遵從的。我們完全理解鄭州園區部分新招募的員工，他們對於補貼政策可能改變的疑慮。我們的工作人員正在檢查，並發現在招募新進員工的流程時，出現技術性的失誤，我們為輸入電腦系統時發生的錯誤致歉，並保證實際薪資將會如鴻海之前所同意的一致，並保證和官方召募海報相同。

二，目前鴻海鄭州園區持續主動，與那些受到錯誤資訊影響的員工溝通，並解釋所有員工的薪資與紅利，都會根據公司政策來給付，在這個溝通過程中，鴻海集團會盡最大努力，主動解決員工的疑慮與合理的訴求。

三，對於鴻海鄭州園區內想要返鄉的員工，鴻海集團永遠並完全尊重個人意願，並提供關懷補助給返鄉的員工，對那些選擇留下，並願意加入公司的員工，集團持續提供完整的支持。

鴻海 薪資 鄭州

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