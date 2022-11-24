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為移動市場創新局 iRent榮獲31屆台灣精品獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
打造共享移動新標竿，iRent榮獲31屆台灣精品獎，和雲行動服務張維倫部長 (右５) 代表iRent受獎。業者提供
打造共享移動新標竿，iRent榮獲31屆台灣精品獎，和雲行動服務張維倫部長 (右５) 代表iRent受獎。業者提供

iRent共享汽機車透過國內團隊自主開發、設計，領先全球打造出將物聯網技術、行動裝置與汽機車即時租借服務整合的共享移動平台，突破傳統車輛租賃的服務模式，為移動市場創造全新格局，榮獲第31屆「台灣精品獎」認證，肯定iRent團隊建構出全新租車模式的數位原生服務，以及所創造出的附加價值。

具備大量研發、創新人才與堅實的軟實力，台灣的產品在國際間一直享有相當高的評價，也逐漸成為品質保證的代名詞，不僅帶動國內汽車周邊產業發展，iRent也潮著國際間共享移動服務標竿目標前進，iRent展現出的產品價值，讓其自1,109件參選產品中脫穎而出，受到「台灣精品獎」認證。

不僅肯定iRent在這項數位原生服務中，透過大數據分析與消費者使用回饋等資料解決使用痛點，朝向更人性化、智慧化的目標優化與精進，並對租車產業鏈帶來影響，例如帶動國內外新興的共享交通品牌相繼加入市場、車聯網的延伸應用等。也對iRent能突破傳統框架，為整體交通產業與智慧城市的建立帶來變革給予認可，例如共享服務與大眾運輸、公共建設的串接，落實永續發展的環保趨勢，以共享模式與綠能車款帶來節能減碳貢獻等。

呼應台灣精品強調「唯有創新，能為生活帶來改變」的精神。此外，因應近年疫情的影響，iRent也在服務上做出創新與調整，除了加強日常的車輛整備清潔消毒工作，更在今年將旗下同站租還的車輛導入由和泰集團與台塑集團合力攜手開發的「高效抗冠空氣清淨系統」，是租車業界唯一搭載此空氣清淨系統的品牌，透過深紫外線有效對抗新冠病毒、腸病毒、流感病毒等達99.9%，打造安全的車室空間，讓客戶能更安心無虞的用車。

iRent 車聯網 共享汽車

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