圓剛、圓展奪兩座台灣精品金質獎
圓剛集團（2417）宣布圓剛雙鏡頭網路攝影機PW313D與集團內子公司圓展科技（3669）的醫療級PTZ攝影機AVer MD330U系列，雙雙獲得第31屆台灣精品金質獎肯定，也是本屆唯一獲得兩座金質獎的集團企業。
台灣精品獎選拔計有547家企業、1,109件產品報名，計有186家企業、348件產品獲得台灣精品獎，其中30件產品進一步通過國際評審的檢驗，角逐金質獎與銀質獎的殊榮，最終再精選出10件產品頒發台灣精品金質獎。
圓剛、圓展科技董事長郭重松表示，圓剛的產品在國內外經常獲獎，但台灣精品金質獎是非常難拿的獎項，獲獎的產品一定是評審肯定的精品中的金品。今年圓剛、圓展兩家公司同時獲得此項殊榮，是對集團的肯定，更是我們的驕傲。我們將會繼續以臺灣研發、臺灣製造及臺灣品牌的堅持，持續為消費者與企業用戶打造不斷創新的最佳視訊方案。
圓剛獲獎的PW313D雙鏡頭網路攝影機，不同於一般市面上的單鏡頭網路攝影機，以其獨特雙鏡頭配置，整合實物投影機與視訊攝影，提供子母畫面、虛擬背景、梯形校正等功能，適用於視訊會議、線上授課和網紅直播，同時鏡頭也具備隱私保護功能，近日於台灣教育科技展展出時廣受好評。
圓展獲獎的MD330U系列是一款適用遠距會診、手術室直播和遠距巡房等使用情境的醫療級攝影機，透過即時的聲音、影像傳輸，提升醫、病、親之間的溝通效率。最特別的是MD330U系列擁有業界首創、可拆卸的手持式鏡頭，解決現有攝影機無法清楚拍攝病人患部的痛點，協助優化遠距預判患者病情的效率。本屆圓剛集團除贏得兩項金質獎外，同時也獲得五項精品獎。
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