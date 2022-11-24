IDC估11月面板價格將續跌 減產成效下跌幅縮窄

根據IDC（國際數據資訊）全球專業代工與顯示產業研究團隊最新的全球大尺寸液晶顯示面板價格研究報告（Worldwide Large Panel Monthly Module Price Tracker）顯示，今年11月筆記型電腦與顯示器液晶顯示面板仍受到需求不振影響，面板價格將持續走跌，但在各面板廠過去兩季度的減產已見成效，面板價格跌幅有望持續縮窄。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究分析師陳建助指出，目前尚未看到面板廠增加投片生產筆記型電腦與顯示器液晶顯示面板，此生產策略將有助於11月以及12月生產筆記型電腦與顯示器液晶顯示面板跌價幅度趨緩，甚至有機會帶動2023年第1季面板價格趨勢往微跌邁進。

筆記型電腦液晶顯示面板價格部分，11.6吋 HD TN產出大幅減少，但需求尚未回溫，預期2022年11月跌0.1美元；14吋 與 15.6吋 HD TN面板庫存雖逐漸減少，但在各面板廠求量而推出市場最低價趨勢下，2022年11月價格跌幅0.1美元；14吋FHD IPS 在各大面板廠庫存仍處於高水位，第4季面板需求持續衰退，2022年11月面板價格跌幅高於同尺寸HD TN產品達0.4美元。

顯示器液晶顯示面板部分，21.5吋 FHD TN2023年將面臨供應商數量與產出有限，預期2022年11月微跌0.5美元；23.8吋FHD IPS 為面板廠集中生產尺寸，供給寬鬆明顯，2022年11月預期均價跌幅達1美元；27吋 FHD IPS 面板需求仍在低檔，預期2022年11月價格跌1美元。