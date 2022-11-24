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Q3新能源車銷售287萬輛 比亞迪銷量緊追特斯拉

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce統計，第3季新能源車（包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷售總量為287萬輛，年成長70%。其中純電動車（BEV）銷量為214.7萬輛，年成長75%，插電混合式電動車（PHEV）銷量71.4萬輛，年成長57%。

純電動車方面，第一名的Tesla銷量34.4萬輛，市占率維持在16%，但銷量與第二名的比亞迪距離再次拉近，比亞迪第3季銷售25.9萬輛純電動車，較去年同期成長182%，與Tesla的銷量差異已連兩個季度小於10萬輛。上汽通用五菱和Volkswagen則與上一季的名次相同，分居第三、四名。值得注意的是第五到十名皆由中國大陸品牌囊括，而像是幾何汽車和MG（由上汽集團收購）都是首次擠進前十名，主要原因與中國大陸市場需求熱絡有關。

相對地，如Hyundai、Kia就被擠出前十大之外，掉出前十名的還有小鵬汽車，該品牌表示其新車G9大規模交付會落在今年10月，因此第4季表現攸關小鵬汽車是否能繼續留在前十名中。

插電混合式電動車方面，比亞迪以27.9萬輛位居第一，市占率39.1%，然而其他品牌即便銷量增加，市占率卻依舊未能突破10%。兩大德系豪華車品牌中，Mercedes-Benz在中國大陸和德國兩大市場的銷量較第二季有所增加，使其排名回升至第二名，BMW歐洲銷量下滑，因此第三季在銷量和排名上都出現衰退。而中國大陸品牌傲圖（AITO）首次進入前十大排名就排在第五名，除了銷量急速增加外，傲圖是賽力斯集團與華為深度合作的品牌，車輛展現了大量的華為汽車技術能量，使得傲圖的銷售表現成為華為在汽車發展上的觀察重點。

TrendForce表示，第4季主要的動能包括秋季新車上市和年底促銷，第3季銷量下滑的車廠中，有部分原因來自於第四季有新車或改款計畫使得消費者處在等待期，就全年而言仍有機會靠第四季衝高銷量。另外，中國大陸新能源車補貼退場前的購車潮加上各家車廠推出的購車優惠，讓中國大陸市場繼續維持熱度。

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