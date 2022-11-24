明基材「PDLC智慧調光膜」獲台灣精品獎銀質獎

第31屆台灣精品選拔揭曉，明基材料（8215） 自主開發的產品「PDLC智慧調光膜」自前30名優秀作品中，獲得國際專業評審青睞，榮獲銀質獎最高殊榮；另外還有「ANSLCF 透明投影膜」、及「UHDEP 兼具護眼與節能效果的高防眩低反射偏光板」、「Xpore防水透氣輕薄尼龍機能織物」等3項產品脫穎而出，獲得第31屆「台灣精品獎」。

明基材表示，秉持「創新無所不在」的核心精神，結合材料科學專業以及先進製程技術，發展以薄膜技術為主軸的PDLC智慧調光膜，透過通電與斷電的電流切換，呈現透明與霧面效果，不僅具備隔熱、隔絕紫外光的節能降耗特性，同時兼具良好的隱私功能，可廣泛應用於建築材料、商辦、居家、醫療診所、科技廠房、汽車玻璃等彈性的多元應用。

明基材PDLC智慧調光膜更於2022年獲得綠建材標章認證，成為全球首家綠建材智慧調光膜，其阻隔紫外線及熱能，並讓舒適的光線進入室內的多重功能，達到降低家電能耗量的減碳效益。PDLC除了優良的產品設計外，無毒無溶劑的環保製程和無毒材質也符合綠色設計理念，不僅對環境有善還能保護人體健康，呼應明基材料的永續發展精神。