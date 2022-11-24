聯發科連續四年名列「台灣十大永續典範企業」

聯發科（2454）近期佳績頻傳，日前勇奪有「企業永續奧斯卡」之稱的《台灣十大永續典範企業獎》及《永續報告書白金獎》，另獲「人才發展領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「社會共融領袖獎」等單項永續績效大獎。此外，在「台灣國際品牌價值調查」中，聯發科技以品牌價值8.25億美元，成長幅度近四成居各企業之首，獲「台灣最佳國際品牌」殊榮，連續八年蟬聯台灣最有品牌影響力的半導體公司。

聯發科副董事長暨執行長、企業社會責任委員會主委蔡力行表示，聯發科在追求經營績效之際，在推動公司治理、環境共好、社會和創新價值等永續發展面向，在實踐企業公民責任上廣獲肯定。未來聯發科仍致力投入關鍵技術的研發，攜手產業夥伴和市場客戶共創解決方案，發揮品牌價值和影響力，為永續發展的願景持續努力。

「台灣十大永續典範企業」的評選方式是搭配全面性考核企業永續性及ESG績效內容。除了四度獲得「台灣十大永續典範企業獎」外，公司再度蟬聯「企業永續報告獎白金獎」、「人才發展領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」幾項單項績效類殊榮，這是今年度繼「天下企業公民奬」獲得「大型企業」第八名後，在永續績效上再次獲得肯定。

聯發科表示，身為全球第四大IC設計公司，透過開發前端技術來推動IC綠色創新，致力研發高功能、低耗能的消費性晶片，在產品耗能精進上，年減 23% 的能耗比率，相當供應台灣17萬戶家庭的一年用電量。今年進一步呼應國際淨零排放趨勢，預定將於2030年達成全球集團辦公室電力使用100%再生能源、2050年達到溫室氣體淨零排放，展現公司的永續行動力。

此外，聯發科品牌價值相較於前年度大幅成長，幅度居各企業之首，名列台灣25大國際品牌第4名，品牌價值推升至歷年最高，也是唯一的半導體公司。