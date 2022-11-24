快訊

向太「1星期肚子腫如懷胎9月」 經檢查竟是長腦瘤

歲末活動防疫措施擬12月中公布 羅一鈞：不會過於嚴格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯發科連續四年名列「台灣十大永續典範企業」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科連續八年蟬聯台灣最有品牌影響力的半導體公司；圖為聯發科技總經理陳冠州。圖/聯發科提供
聯發科連續八年蟬聯台灣最有品牌影響力的半導體公司；圖為聯發科技總經理陳冠州。圖/聯發科提供

聯發科（2454）近期佳績頻傳，日前勇奪有「企業永續奧斯卡」之稱的《台灣十大永續典範企業獎》及《永續報告書白金獎》，另獲「人才發展領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「社會共融領袖獎」等單項永續績效大獎。此外，在「台灣國際品牌價值調查」中，聯發科技以品牌價值8.25億美元，成長幅度近四成居各企業之首，獲「台灣最佳國際品牌」殊榮，連續八年蟬聯台灣最有品牌影響力的半導體公司。

聯發科副董事長暨執行長、企業社會責任委員會主委蔡力行表示，聯發科在追求經營績效之際，在推動公司治理、環境共好、社會和創新價值等永續發展面向，在實踐企業公民責任上廣獲肯定。未來聯發科仍致力投入關鍵技術的研發，攜手產業夥伴和市場客戶共創解決方案，發揮品牌價值和影響力，為永續發展的願景持續努力。

「台灣十大永續典範企業」的評選方式是搭配全面性考核企業永續性及ESG績效內容。除了四度獲得「台灣十大永續典範企業獎」外，公司再度蟬聯「企業永續報告獎白金獎」、「人才發展領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」幾項單項績效類殊榮，這是今年度繼「天下企業公民奬」獲得「大型企業」第八名後，在永續績效上再次獲得肯定。

聯發科表示，身為全球第四大IC設計公司，透過開發前端技術來推動IC綠色創新，致力研發高功能、低耗能的消費性晶片，在產品耗能精進上，年減 23% 的能耗比率，相當供應台灣17萬戶家庭的一年用電量。今年進一步呼應國際淨零排放趨勢，預定將於2030年達成全球集團辦公室電力使用100%再生能源、2050年達到溫室氣體淨零排放，展現公司的永續行動力。

此外，聯發科品牌價值相較於前年度大幅成長，幅度居各企業之首，名列台灣25大國際品牌第4名，品牌價值推升至歷年最高，也是唯一的半導體公司。

聯發科 半導體

延伸閱讀

聯發科針對入門款Chromebook推出Kompanio 520、Kompanio 528處理器

聯發科：台灣半導體產業發展急需三類人才

聯發科推Chromebook新晶片迅鯤Kompanio系列亮相

經濟日報社論／創造半導體先進製程根留台灣環境

相關新聞

路透：鴻海為鄭州廠招募人力「技術失誤」道歉

在鴻海旗下富士康鄭州廠日前發生大規模員工抗議紛爭事件後，路透報導，鴻海24日發布聲明表示，鄭州廠在進行新人力招募時發生「...

精準投中特斯拉、第一個撤資中國 矽谷傳奇創投看好哪8間台灣公司？

特斯拉、SpaceX的早期投資人，矽谷傳奇創投家崔普（Tim Draper），14日持就業金卡旋風訪台。他直言，提到習近平就起雞皮疙瘩，認為鎖國是經濟下坡的開始。

台版晶片法 新神山產業供應鏈成型

台版晶片法來了！在「半導體即國力」成為各國發展顯學的同時，當然台灣政府也不落人後，推出台版的晶片法，盼能維持台灣矽盾競爭力，同時進一步將優勢擴及至5G、電動車、低軌道衛星等新興科技產業，加速新護國神山產業鏈成型。

車用晶片需求來勢洶洶 替台灣IC設計廠開啟另一扇窗

安全、節能與智慧三大趨勢帶動車用晶片需求日益成長，台廠以MCU、ADAS以及資訊娛樂系統等領域作為敲門磚，積極搶食商機。

賓士、特斯拉都採用 旺宏晶片為何能橫掃豪華車用市場？

「我出多少貨給特斯拉，我就知道他賣多少台電動車，」旺宏科技（2337）董事長吳敏求手中拿著自家的車用記憶體晶片自信地說。

聯發科連續四年名列「台灣十大永續典範企業」

聯發科（2454）近期佳績頻傳，日前勇奪有「企業永續奧斯卡」之稱的《台灣十大永續典範企業獎》及《永續報告書白金獎》，另獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。