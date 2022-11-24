路透：鴻海為鄭州廠招募人力「技術失誤」道歉

在鴻海旗下富士康鄭州廠日前發生大規模員工抗議紛爭事件後，路透報導，鴻海24日發布聲明表示，鄭州廠在進行新人力招募時發生「技術失誤」，同時向員工道歉。

報導指出，鴻海在聲明中說：「我們的團隊已在調查此事件，並且發現入職流程出現一個技術性失誤。」「我們為電腦系統輸入錯誤道歉，並且保證實際工資會與約定和官方招聘海報相同。」

一名知悉情況的鴻海消息人士向路透表示，最大的抗議活動到周四已經平息，該公司也正在與參與較小抗議活動的員工進行溝通。

鴻海表示，將試著化解疑慮並滿足員工的需求，為希望返鄉的人員提供「相應的照顧補貼」。彭博資訊稍早報導，鴻海集團已開始對旗下鄭州廠選擇離職返鄉的新進員工，提供人民幣1萬元（1,400美元）的津貼。

消息人士說，鴻海已和員工就解決紛爭達成「初步協議」，工廠24日繼續生產。