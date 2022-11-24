德國法院判決億光子公司WOFI 應賠償日亞322.5萬歐元

今年10月31日德國杜塞道夫法院（Düsseldorf District Court）就日亞化學工業株式會社（下稱「日亞」）對WOFI Leuchten Wortmann &Filz GmbH (下稱「WOFI」)提起的損害賠償程序作出判決(案號 4b O 58/21)，命WOFI對日亞負擔322.5萬歐元暨利息的損害賠償。但此判決尚未確定，仍得上訴。

日亞表示，WOFI是一居家照明產品的製造商，也是台灣LED製造商億光電子的德國子公司。損害賠償是導因於WOFI在德國侵害日亞擁有的YAG 專利 EP 936 682（DE 697 02 929），該專利侵權事實業經德國杜塞道夫法院之確定判決（案號 4b O 132/16）所確認。

日亞表示，杜塞道夫法院此次判決認定日亞得請求的合理賠償數額為WOFI總利潤（1,290萬歐元）的25%。前述判決尚未確定，仍得上訴。