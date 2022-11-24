快訊

實況主Toyz賣大麻菸彈下場出爐！法院依六個毒品罪判4年2月

投票率上不來？週六北部6成機率降雨 網憂選民「懶得出門」

台灣最愛用密碼出爐！竟是「代表身份」的它

對比股神加碼台積電 陳冲嘆：FTX事件是階級翻身的挫敗

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

全球前三大加密貨幣交易所FTX驚傳破產，行政院前院長陳冲今（24）日指出，FTX驚傳資金缺口80億美元宣告破產，百萬散戶哀號；同一時間，傳出巴菲特以41.2億美元買進台積電（2330），刺激股價揚升。諷刺的對比，貧富差距的惡化，階級翻身夢想的幻滅，就在眼前一幕幕閃過。

長期關注數位金融發展的陳冲表示，以比特幣為代表的加密資產，運用區塊鏈/密碼學技術，耗用能源，無中生有，本無intrinsic value（內在價值）。他在2014年演講時曾舉2012/1/15美國法庭影集Bitcoin for dummies為例，講述影片結論認為比特幣類似commodity（商品），充其量只是投資工具，只要參與者有信心，自會前仆後繼，但因缺乏內在價值，倘信心崩解，無人接手，也就將煙消雲散。

陳冲還說，去年6月新世代金融基金會曾經公開表示，新世代總認為在舊世代的金融遊戲中，自己沒有角色，財富大餅分配不均，貧富差距日益擴大，一種新型態的階級鬥爭心理，漸漸成形，這種社會危機，任何政府都應該加以正視。

對新世代而言，數位落差是一個機會，加密資產是一個墊腳石，可以藉嶄新的遊戲規則，擺脫石器時代的前輩，階級翻身，自創一片樂園。然而任何加密資產的發展，因為去中心化、因為亟需市場信心，比實體經濟更需要自制自治，換言之，治理問題更加嚴肅。本次FTX事件，被經濟學人雜誌形容為前所未有的criminal, wasteful, useless（違法、耗費、無用的）即因挪用公司資金，盜用客戶資產買賣代幣，接受自身股票為擔保等天條禁忌，缺乏內控，並毫無治理觀念可言。影響所及，市場對加密貨幣交易平台，及加密資產的信心，損耗殆盡。對新世代、新遊戲規則，無異是致命的一擊，而且城門失火，必將殃及池魚。

更糟的是，近日又傳出FTX在美對政治獻金的支出、有關機關的放縱、乃至年初與SEC（證管會）的密會等，火上添油，疑雲更加滿布，美國拜登總統今年3月、9月為強化競爭力，所發布的數位資產行政命令及聲明，也將蒙上陰影。我個人覺得最荒唐的，要推新加坡淡馬錫對FTX 2.75億美元的兩輪注資。性質上屬國家主權基金的投資，理應要有崇高的政治經社目標，豈能以單純獲利為由，誤信誤判為藉口，殊不知有多少散戶誤踩此一指標，而成千古之憾。

FTX事件，台灣恐是全球公認的重災區，涉及30萬人，150億資金，但在法律上除洗錢防制外，並無主管機關，此中如基於至少30萬張選票的現實考量，建議由行政院院長出面，指揮旗下消保處，妥善處理境外集體訴訟事宜。長遠之計，仍應仿美國白宮由總統統一指揮18個部會，為國家數位資產競爭力的前途，積極規劃。其次，雖然加密幣因FTX事件可能一時勢微，但政府不應輕忽加密資產具有階級翻身的意涵，如何撫平貧富差距擴大的疑慮，提供年輕世代發展的空間，應該是當務之急。

陳冲 美國 貧富差距

延伸閱讀

金管會：FTX在台無子公司

FTX破產風暴 要翻拍電影

FTX大量資產遭竊 律師：掌握「沒經驗、不老道」的嫌犯

政府沒保障投資人？金管會：FTX在台並無子公司

相關新聞

路透：鴻海為鄭州廠招募人力「技術失誤」道歉

在鴻海旗下富士康鄭州廠日前發生大規模員工抗議紛爭事件後，路透報導，鴻海24日發布聲明表示，鄭州廠在進行新人力招募時發生「...

精準投中特斯拉、第一個撤資中國 矽谷傳奇創投看好哪8間台灣公司？

特斯拉、SpaceX的早期投資人，矽谷傳奇創投家崔普（Tim Draper），14日持就業金卡旋風訪台。他直言，提到習近平就起雞皮疙瘩，認為鎖國是經濟下坡的開始。

「蔣爸」蔣尚義是誰？76歲接鴻海半導體策略長 網路掀近3千筆聲量

鴻海（2317）宣布延攬台積電前共同營運長蔣尚義擔任集團半導體策略長一職，直接向董事長劉揚偉負責。消息一出，單日網路聲量瞬間衝高2,949筆。

半導體漲價潮？超微傳發信通知明年漲價上看25%

為了反應生產成本上升，半導體大廠似掀起一波調高價格的趨勢，在英特爾先前7月曾傳出通知客戶部分FGPA產品將漲價後，近日超...

對比股神加碼台積電 陳冲嘆：FTX事件是階級翻身的挫敗

全球前三大加密貨幣交易所FTX驚傳破產，行政院前院長陳冲今（24）日指出，FTX驚傳資金缺口80億美元宣告破產，百萬散戶...

鴻海持續溝通 鄭州廠員工騷動目前獲得控制

路透社今（24）日報導，鴻海（2317）旗下富士康鄭州園區，主要生產iPhone旗艦產品，由於該公司持續與少數的抗議者溝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。