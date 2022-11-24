聯發科連4年獲台灣十大永續典範企業

聯發科（2454）今（24）日表示，近期佳績頻傳，拿下「企業永續奧斯卡」之稱的最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」及「永續報告書白金獎」，另還榮獲「人才發展領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「社會共融領袖獎」等單項永續績效大獎。

在「台灣國際品牌價值調查」中，聯發科表示，以品牌價值8.25億美元，成長幅度近四成居各企業之首，榮登「台灣最佳國際品牌」殊榮，連續八年蟬聯台灣最有品牌影響力的半導體公司。

聯發科技副董事長暨執行長、企業社會責任委員會主委蔡力行表示，聯發科在追求經營績效之際，我們長期在推動公司治理、環境共好、社會和創新價值等永續發展面向，在實踐企業公民責任上廣獲肯定。未來聯發科技仍致力投入關鍵技術的研發，攜手產業夥伴和市場客戶共創解決方案，發揮品牌價值和影響力，為永續發展的願景持續努力。

身為全球第四大IC設計公司，聯發科表示，透過開發前端技術來推動IC綠色創新，致力研發高功能、低耗能的消費性晶片，在產品耗能精進上，年減23%的能耗比率，相當供應台灣17萬戶家庭的一年用電量。今年進一步呼應國際淨零排放趨勢，預定將於2030年達成全球集團辦公室電力使用100%再生能源、2050年達到溫室氣體淨零排放，展現公司的永續行動力。

值得注目的是，聯發科說，為打造多元平等共融的職場及員工體驗所做的努力。公司創辦竹科最大的企業幼兒園及800坪運動中心，關心同仁身心平衡與健康；在公司內部也培養多元意識的建立，包括關注外籍同仁、職場父母及年輕新世代員工等不同的需要，提供育兒支援機制、印度員工排燈節的慶祝活動，並成立科技女性交流的Women in Tek成長團體，積極打造多元友善職場，讓每位同仁在國際舞台上發揮與成長。

聯發科八度榮登「台灣最佳國際品牌」榮譽榜，品牌價值相較於前年度大幅成長，幅度居各企業之首，名列台灣25大國際品牌第4名，品牌價值推升至歷年最高，也是唯一的半導體公司。公司與全球客戶夥伴密切合作，持續耕耘品牌價值，成為國際一線品牌最堅強的技術後盾。透過多元方式傳遞品牌價值，與目標受眾清楚傳達品牌願景及理念，使品牌好感度提升，在激烈的市場中展現強勁的競爭力。

聯發科表示，25年來累積了厚實的技術，力求讓科技提升及豐富大眾生活，讓使用者感受品牌承諾。每年全球有超過20億台電子裝置使用聯發科技的晶片組，滿足大眾生活、工作、娛樂各方面的需求，提供用戶最佳的使用體驗，累積成為深具影響力的國際品牌。