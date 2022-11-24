鴻海持續溝通 鄭州廠員工騷動目前獲得控制

路透社今（24）日報導，鴻海（2317）旗下富士康鄭州園區，主要生產iPhone旗艦產品，由於該公司持續與少數的抗議者溝通，目前情況已經獲得控制。

路透指出，數以百計的員工本週在富士康主要的鄭州iPhone工廠加入抗議行列，其抗議情況還被上傳到社群媒體。隨著鴻海持續與員工及政府部門溝通，情況已經獲得控制。

鴻海23日已經發布三點聲明表示，該公司津貼按合約履行，並沒有新進員工與原來的員工混住情形，同時，會持續與員工及政府溝通，避免事件再次發生，目前鄭州園區生產正常。

鴻海指出，該公司從11月22日晚間起，鄭州園區部分新進同仁，因對工作津貼認知疑慮提出訴求，公司強調對於津貼一向按合約內容履行，並會持續向相關同仁溝通說明。

對於網傳近期鄭州園區宿舍，安排新進員工與曾確診的同仁混住？鴻海特別澄清並無此事。鴻海說，新進同仁入住前，這些宿舍都是經過特別環境消殺，且經過政府驗收核可，方能安排新進員工入住，並沒有與原來的員工混住之情形。

對於暴力行為，鴻海強調，會持續跟員工以及政府做好溝通，避免類似事件再次發生。