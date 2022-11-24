友達再展雙軸轉型成果 ALED球型屏攻沉浸式娛樂 獲台灣精品金質獎

友達（2409）光電今 （24） 日宣布旗下五項卓越技術展品，榮獲第 31屆「台灣精品獎」肯定，獲獎產品涵蓋前瞻顯示技術「85吋4K 240Hz A.R.T.電競電視面板」、「17.3吋透明Micro LED顯示器模組」，更囊括智慧工廠「AMR250M自主移動機器人」與綠能建築「SunSteel光電浪板一體化建材」；其中更以「ALED拼接式球形屏」展現友達優異的軟硬整合與系統開發能力，榮獲本年度台灣精品金質獎高度肯定。

台灣精品獎（Taiwan Excellence Award） 由經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會主辦，並由專家學者擔任審查委員，以「創新價值」為選拔之共通精神，提升台灣產品之國際競爭力。

友達光電總經理暨營運長柯富仁表示：「友達積極投入雙軸轉型，持續精進顯示技術附加價值（Go Premium），深化垂直市場應用（Go Vertical）。台灣精品針對產品的研發、設計、品質與行銷，皆會進行嚴格評選，這次友達在顯示技術、智慧工廠、綠能解決方案領域均獲得專業評審肯定，顯示我們雙軸轉型累積的實力已在各場域蓄勢待發，友達將持續在核心競爭力上創造市場價值。」

無縫拼接ALED球型屏 搶攻沉浸式娛樂 奪台灣精品金質獎

友達以P1.25 極小間距無縫拼接技術，整合友達獨家開發之低形變、低延遲即時平面轉球面影像處理技術，打造直徑 3 米之 ALED 球形屏，可彈性搭配各式體感動態座椅及模擬軟體，為使用者創造前所未有的全景環繞沉浸式視覺體驗。

ALED球型屏在產品設計階段即投入大量研究，以雙曲弧面球形屏設計，打造自然形成的3D的立體感，並採用4K、高演色性、高對比Mini LED 顯示技術，提供使用者完整的視覺包覆與最佳的視覺效果；此外，ALED球型屏導入節能驅動設計，不僅節省20%能耗，亦可有效降低屏體表面溫度，減低長時間使用之不適感及空調費用。

友達ALED球型屏以個人模擬座艙為設計理念，應用潛力涵蓋飛行與駕駛模擬訓練、遊樂園、天文館、博物館等育樂場域，2022年首度於Touch Taiwan展出即吸引全場目光，現場觀眾能看到儀表板和操作桿的配置，實際感受更舒適、直覺的全景環繞式沉浸飛行模擬體驗。ALED球型屏展現友達深厚的軟硬整合與創新研發能力，本次自眾多參選產品中脫穎而出，榮獲第31屆台灣精品獎金質獎肯定。

模組化AMR250M自主移動機器人 智慧工廠最佳得力助手

友達擁有超過二十年的複合製造場域經驗，深知製造業相關的需求與痛點，整合AI人工智慧、IoT物聯網與Cloud雲端平台服務，開發模組化「AMR 250M自主移動機器人」，滿足多元自動化生產需求，在智慧工廠中扮演著串接和搬運的角色，有效改善製程銜接不順及人力短缺的問題。

友達AMR250M自主移動機器人搭載全向輪，可朝任意方向靈巧移動，360°全向行駛，適合運行於半導體廠等狹小場域。客戶可根據需求加載機器手臂、牙叉搬運或是輸送帶等模組，助力客戶依據生產需求快速部署與調度自主移動機器人，提升生產效率。此外，使用者只需在指定空間為其定義起點與終點，友達AMR250M自主移動機器人即能在指定範圍內自動偵測最佳路線，無須額外架設磁條或導引設備，大幅降低建置成本。工廠管理人員亦可使用電腦或行動裝置進行跨平台的操作管理，經由無線網路遠端監控、排程或指派工作給自主移動機器人。

友達AMR250M自主移動機器人符合國際安全標準（ISO3691-4），當工作人員與自主移動機器人處於同一空間時，可透過感測訊號整合 (Sensor Fusion) 強化安全，避免人機碰撞等危險情形發生，確保人機協作的高安全性。

SunSteel光電浪板一體化建材 大幅降低安裝成本與人力 兼顧美學實現快速安裝

友達能源事業版圖已深入創能、儲能、節能與能源管理，並持續觀察客戶需求與場域痛點，研發光電浪板一體化建材，以「預組裝」及「輕量化」為設計主軸，結合太陽能模組及高峰浪板的模塊化技術，相較傳統太陽能支架系統，減少了支架、夾具、螺絲等配件，大幅降低工程複雜性，實現案場快速安裝，減少施作的工時與成本，並可依需求彈性客製光電浪板長度，使其完美融合於建築物上，有效利用建築物的表面積最大化發電效益。此外，太陽能模組與浪板採用雙層結構設計，雙層之間以高峰浪板撐起空氣層，提供屋頂絕佳隔熱效果，在創能的同時亦能有效降低室內溫度。透過光電與浪板一體化的建材解決方案，增加再生能源安裝的選擇性，提升綠能建築的普及率。

獨家先進抗反光A.R.T.顯示技術 導入85吋電競電視面板 防眩光反射 護眼降疲勞

友達關注使用者體驗與需求，旗下獨家先進抗反光顯示技術A.R.T.（Advanced Reflectionless Technology），使顯示器在明亮環境光下，仍能實現優異的防眩光及防反射特性，日前領先業界獲得德國萊因TÜV之全球首張「無反射（Reflection Free）」認證。

友達A.R.T.顯示技術具有高明室對比、舒適護眼、高色彩飽和及環保省電的優點，不僅已導入多款桌上型顯示器，本次亦導入大尺寸「85吋4K 240Hz A.R.T.電競電視面板」，不只讓使用者享受大螢幕與高畫質的沉浸體驗，更將畫面更新率一舉由120Hz提升到240Hz，在遊戲高速變動畫面中，滿足專業級玩家瞬時反應的需求，提升遊戲勝率；而結合A.R.T. 先進抗反光技術，不論將顯示器擺放在各式場所，均可輕易消除來自各方干擾觀賞感受的環境光，進而提升畫面對比度，無需再藉由增加面板亮度來克服環境光影響，以較低的亮度與能耗，實現防眩光、防反射、更加精確無色差的視覺體驗，同時減少眼睛疲勞，達到護眼效果。

Micro LED透明顯示器模組 開拓智慧車艙應用潛力

相對於OLED不耐高溫、亮度不足等缺點，Micro LED透明顯示器在戶外具備極高透明度及超高亮度等優勢，可應用在各項透明顯示器應用上，為消費者提供更卓越的視覺效果。友達17.3 吋透明 Micro LED 顯示器模組，採用高透光低繞射LTPS面板技術，達到 1280 x 720超高解析度，穿透度超過 55%，峰值亮度可達 3000 nits，擁有發光區域小及高亮度、高彩度、高透明度、LED 高信賴度等特性，支援120Hz 高刷新率與動態變頻顯示功能，提供使用者清晰流暢的顯示品質。應用於未來自駕車之窗型顯示器，能讓駕駛人在觀察路況時，亦不漏接重要資訊。友達期能以新世代Micro LED顯示器更多樣化的潛在應用，創造更便利的數位生活、開創更廣闊的無限視野。