「蔣爸」蔣尚義是誰？76歲接鴻海半導體策略長 網路掀近3千筆聲量

image source：台積電提供

文／陳羿郿

鴻海（2317）宣布延攬台積電前共同營運長蔣尚義擔任集團半導體策略長一職，直接向董事長劉揚偉負責。消息一出，單日網路聲量瞬間衝高2,949筆。



蔣尚義新任鴻海半導體策略長 網路聲量飆高



鴻海罕見對外發布新人令，公告延攬蔣尚義任職集團半導體策略長，期借重他豐富的半導體產業經驗，提供鴻海全球半導體策略及技術指導。鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，「感謝蔣尚義博士認同鴻海半導體產業布局及營運能力，集團全力發展半導體產業的關鍵時期，願意加入鴻海，為集團半導體發展貢獻所長。相信蔣博士加入後，定能為鴻海全球布局策略及技術發展帶來卓越貢獻。」

該消息一出，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，11月22日「蔣尚義」的聲量趨勢瞬間增加至2,949筆。在PTT股票版、八卦版討論爆炸，網友紛紛臆測，「合理鴻海這幾年全力在拼半導體」、「晶圓代工這塊再補起來，鴻海產業鏈就非常完整了」、「鴻海今年表現很好，等晶圓代工這塊再補起來又更強了」、「以蔣的人脈和產業地位，對鴻海幫助很大啦」、「他熟悉的剛好是鴻海要的沒問題」。也有人諷刺，「不愧是資源回收廠」、「他就在中國搞不出什麼東西才回來台灣」。



image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

蔣尚義到底是誰？



人稱「蔣爸」的蔣尚義是台積電前營運長，也是張忠謀倚重的台積電大將。2013年從台積電二度退休後，2016年加入中國半導體大廠中芯國際，短暫待了幾年後離開；又在2020年底重回中芯國際擔任副董事長，震驚了半導體業界，不過只短暫待了一年不到便辭去中芯國際公司副董事長一職。



蔣尚義於2001年榮獲美國商業週刊雜誌遴選為「亞洲之星」最重要的五十位創新者之一；2003年帶領的研發團隊榮獲行政院「傑出科學與技術人才獎」；2015年獲得國際電機電子工程師學會（IEEE） Ernst Weber Managerial Leadership Award。

據媒體報導，鴻海有心投入車用半導體事業，此次找他加入集團，更希望藉有「半導體活招牌」之稱的蔣尚義，可發揮「人才吸金石」的效用，帶領鴻海繼續在半導體業前進。



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月16日至2022年11月22日。

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