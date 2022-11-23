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兩大電信合併案 NCC：續行審議

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC（國家通訊傳播委員會）今日審查兩大電信合併案，邀請四家電信業者到會陳述。圖／聯合報系資料照片
NCC（國家通訊傳播委員會）今日審查兩大電信合併案，邀請四家電信業者到會陳述。圖／聯合報系資料照片

NCC（國家通訊傳播委員會）今日審查兩大電信合併案，四大電信業者針對網路整併、頻譜超標、多元資費、市場競爭開放、員工安置計畫等五大面向提出報告，NCC委員針對疑義處，請電信業者7天內補足資料，兩大合併案也將續行審議。

台灣兩大電信合併案在今年9月底召開聽證會，台灣大哥大、台灣之星、遠傳電信、亞太電信均已就合併案部分做出許多陳述，不過，NCC今日審查兩大電信合併案，仍邀請了電信業者出席，四家業者分別由台灣大哥大總經理林之晨、台灣之星總經理賴弦五、遠傳電信總經理井琪、亞太電信董事長暨總經理陳鵬等帶隊到會陳述。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，委員們相當關注整併時程，由於電信業者合併後，從接取網路、核心網路到後面的用戶資料整併都需要時間，業者預估，整體合併時程約需1年半到2年左右。

至於超標頻譜是否繳回， NCC官員表示，頻率資源部份執掌目前在數位部，數位部雖已在9月底聽證會上有明確指出兩家電信業者合併後頻譜超標部份，但並未表達是否應繳回，NCC也會請數位部對此表達意見、再作討論。

NCC 遠傳電信 台灣大哥大

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